"Это мое место, я просто отошла": Мария Голубкина обматерила зрителя в театре

"Это мое место, я просто отошла"

Инцидент произошел во время одного из театральных показов. Голубкина, видимо, ненадолго отлучилась, а когда вернулась, увидела, что ее место занято. Каково же было ее возмущение, когда мужчина не только не извинился, но и не сразу среагировал.

"Это мое место, я просто отошла", — заявила артистка посетителю. Мужчина, поняв, что спорить с наследницей Миронова бесполезно, пересел на соседнее кресло.

"И это место тоже мое"

Но Голубкина на этом не успокоилась. Оказалось, что ей выделили сразу два места. И второе тоже было занято — той же самой сумкой злополучного зрителя.

"И это место тоже мое. Мне дали два. Надо было сумку поставить… Вот же, блин, обнаглевший", — не стесняясь в выражениях, выпалила актриса.

Что в итоге

Зритель ретировался, уступив оба кресла. А Мария Голубкина в очередной раз доказала, что с ней шутки плохи. Особенно если дело касается личного пространства в театре.

Мария Голубкина никогда не стремилась быть удобной — ни для прессы, ни для коллег, ни даже для собственной семьи. Выросшая в доме Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной, она с детства привыкла к жесткому стилю общения: приемный отец, по ее словам, был "истерически-психическим" и постоянно кричал, а мать "просто выносила мозг".

Эта школа воспитания сформировала характер, который позже дал о себе знать в полной мере. Актриса не стесняется в выражениях, может резко осадить журналиста, а однажды в эфире федерального канала публично озвучила страшные диагнозы собственной матери, чем вызвала гнев коллег по цеху, назвавших ее поступок "отвратительным".