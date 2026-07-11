У Дианы Шурыгиной в СИЗО может начаться ломка

У блогера Дианы Шурыгиной в СИЗО может начаться ломка. Диана очень сильно зависела от запрещенных веществ.

Чтобы раскрепоститься для съемок, Шурыгина принимала специальные препараты, смешивая их с аптечными. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Как Диана Шурыгина подсела на запрещенные препараты

По данным Интернет-ресурса, Диана так увлекалась запрещенными средствами, что даже очутилась в рехабе. Как утверждает друг Шурыгиной, будучи в наркотическом опьянении, девушка кидалась на него, бросалась вещами и била посуду.

А когда поняла, что ситуация окончательно зашла в тупик, решила лечь в клинику. Но выйдя оттуда, снова взялась за старое.

После этих марафонов, разрушающих жизнь и здоровье, Диана Шурыгина даже не могла спать по ночам. Прибегала к аптечным препаратам, помогающим заснуть. Процесс привыкания занял не более года. Знакомые Шурыгиной полагают, что она уже тронулась умом.

Они не исключают, что Диана может ощущать сильную психологическую и физическую тоску по запрещенным веществам.

Блогеру приходится несладко в СИЗО

Сейчас блогер находится в московском СИЗО-6. Она уже признала вину по делу об изготовлении порнографии и начала сотрудничать со следствием.

Кстати, в СИЗО Диане приходится совсем несладко. Как пишут СМИ, циничные сокамерницы заставляют ее мыть туалеты.

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