Диану Шурыгину отправили в СИЗО из-за звонков с телефона нового парня

8 июля Троицкий районный суд Москвы постановил ужесточить меру пресечения для блогера Дианы Шурыгиной. Ранее следователи обратились в суд, заявив, что 27-летняя девушка нарушает условия домашнего ареста. В результате ближайшие два месяца она проведет в СИЗО.

Зачем Диане Шурыгиной привезли собаку

Как стало известно KP.RU от знакомых Шурыгиной, следователь, ведущий дело, ранее шел ей навстречу и разрешал некоторые послабления. В частности, ей позволяли ежедневно выходить на час, чтобы выгулять собаку.

По словам одной из приятельниц Дианы, эту собаку подруга привезла ей из приюта, чтобы у защиты был повод попросить о прогулках, и чтобы девушке было не так тоскливо сидеть дома.

Диана Шурыгина нарушила запрет общения по телефону

Однако условия домашнего ареста строго запрещали ей пользоваться любыми средствами связи: мобильным и стационарным телефоном, Интернетом и даже обычной почтой.

«Но на деле обвиняемая постоянно пользовалась телефоном человека, который находился с ней в одной квартире», - пояснил источник в правоохранительных органах.

Скорее всего, речь идет о новом парне Шурыгиной. Диана звонила знакомым, и ей тоже звонили на этот номер, если хотели поговорить.

Более того, в этих разговорах Шурыгина обсуждала с другими людьми детали своего уголовного дела, что также строго запрещено.

Именно поэтому следствие направило в суд запрос об изменении меры пресечения и переводе фигурантки в СИЗО.

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