У беременной от Ираклия Лукьяновой есть новорожденный сын от другого мужчины

При этом у девушки уже есть 9-месячный сын Лев, которого она воспитывает одна после развода.

Сейчас 22-летняя Лукьянова вместе с сыном живет в башне «Федерация» в Москва-Сити — одном из самых дорогих жилых комплексов столицы.

Квартиру ей сняли на год, причем, по ее собственной шутке, сделал это «поклонник». При этом девушка, по ее словам, пока нигде не работает, но нанимает двух нянь для сына, что вызвало вопросы у публики.

Сама модель скрывала личность своего ухажера даже от близких. Возможно, им и мог оказаться певец Ираклий.

Из Барнаула девушка уехала почти ни с кем не попрощавшись, резко сократила общение с подругами и не отвечает на прямые вопросы о том, кто оплачивает ее жизнь, и кто отец ее сына. Подруги предполагали, что за всем этим стоит Тимати, но Лукьянова только усмехалась или отвечала смайликом .

Недавно Лукьянова публично заявила, что ждет ребенка от 48-летнего певца Ираклия Пирцхалавы. По ее словам, они познакомились в июне на открытии выставки, а затем отправились в совместное путешествие за границу. Пара не афишировала отношения, артист просил ее не рассказывать о романе публично.

Когда Лукьянова узнала о беременности, она сразу сообщила Ираклию. По ее словам, он обрадовался, сказал, что «это счастье», и настаивал на том, чтобы оставить ребенка, мечтая о девочке.

Однако беременность протекает тяжело — девушка несколько раз попадала в больницу с капельницами и теряла сознание.

Конфликт вспыхнул, когда подруги прислали Лукьяновой видео, на котором Ираклий обнимался и целовался с другой девушкой на концерте. Модель возмутилась, что певец проводит время с другими, пока она лежит в больнице, и заявила, что для нее «это стало очень болезненным».

Однако, несмотря на размолвку, она уверена, что Ираклий хочет этого ребенка, и надеется, что они смогут обсудить вопросы воспитания будущего малыша.

Сам Ираклий Пирцхалава совсем недавно участвовал в реалити-шоу «Ставка на любовь», где пытается восстановить отношения с бывшей женой Еленой Гребенщиковой. Гребенщикова, узнав о беременности Лукьяновой, заявила, что не будет «устраивать публичную войну с беременной женщиной».