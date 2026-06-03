«Тычет пальцем в чужие фантазии»: Бородина публично обратилась к Сердюкову

Телеведущая и блогер Ксения Бородина отметила знаменательную дату – годовщину свадьбы с Николаем Сердюковым, а также два года с момента их знакомства. В этот особенный день телеведущая трогательно обратилась к своему супругу, поделившись своими чувствами и благодарностью.

Ксения публично призналась Николаю, что рядом с ним она ощущает себя одновременно любимой и свободной. Она может позволить себе смеяться, плакать и мечтать, будучи уверенной, что ее услышат. Телеведущая также отметила, что, несмотря на возможные сплетни и выдумки со стороны других, их истинные чувства и поступки говорят сами за себя. Она подчеркнула, что никакие слова не смогут изменить того, какие шаги они совершают по отношению друг к другу.

«Пусть кто‑то придумывает истории и тычет пальцем в чужие фантазии, зато слова не могут взять у нас те поступки, что мы совершаем по отношению друг к другу, ночи, когда мы держимся за руки, и веру, что все у нас получается и даже очень. Спасибо, Николай, моя любовь, спасибо за терпение, со мной не всегда просто и легко, за умение слушать, за то, что видишь меня и принимаешь со всем моим прошлым и надеждами на будущее», — написала Ксения Бородина в личном блоге.

Бородина, вероятно, намекает на то, что Сердюкова многие настойчиво «альфонсом», намекая на то, что тот живет за счет своей богатой и знаменитой женушки. Бородина и Сердюков живут на широкую ногу, много путешествуют. При этом известно, что зарабатывает Ксения на порядок больше, чем ее супруг.

Отношения Бородиной и Сердюкова начались на реалити-шоу «Последний герой». Он принимал в нем участие, а Бородина была ведущей проекта. Третьего июня 2025 года пара зарегистрировала брак, а 23 июня закатила шикарную свадьбу. Этот брак стал для Ксении Бородиной третьим по счету, а для Сердюкова — вторым.