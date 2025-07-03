Тревел-шоу о самых странных традициях мира покажет 'Пятница!'

Телеканал 'Пятница!' продолжает радовать зрителей захватывающими тревел-шоу. С 6 июля в эфир выходит новый проект под названием "Белая Амазонка'. Его ведущей станет известная блогерша и путешественница Алина Вавилонская, также известная как 'Вавилонская девственницаэ. Каждое воскресенье в 10:00 зрителей ждут удивительные открытия и погружение в самые необычные традиции планеты.

Алина Вавилонская, уже завоевавшая популярность своими экстремальными приключениями, отправится в кругосветное путешествие. Она раскроет перед зрителями мир загадочных обрядов, ритуалов и обычаев.

'Белая Амазонка' посетит такие экзотические страны, как Индия, Непал, Индонезия, Мавритания и Эфиопия. Это будет захватывающее путешествие в глубины различных культур.

В рамках шоу Алина не только будет наблюдать за жизнью местных жителей, но и активно участвовать в ней. Зрители увидят, как отважная ведущая присоединится к ведьминому обряду в Перу, рискнет покормить гиен с рук, узнает о ритуале избиения женщин ветками и прыжках через быков в Эфиопии. Также Алине предстоит отправиться на рыбалку с пираньями, встретить розовых амазонских дельфинов в Бразилии. Она продегустирует и экзотические блюда, такие как жареная морская свинка “куй” и сушеные муравьи с жареными термитами.

Не так давно стало известно о возвращении на 'Пятницу!' журналистки Елены Летучей. Она стала ведущей шоу 'Новый РевиЗорро'.