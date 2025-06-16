Елена Летучая — о возвращении в 'Ревизорро': "Меня уже просто тошнит"

Елена Летучая вновь появится в эфире телеканала 'Пятница'. 17 июня стартует проект под названием 'Новый Ревизорро'. Вести его будет та самая Елена Летучая. Она прославилась своими громкими расследованиями. И на этот раз телезрителей ждут не менее крутые сюжеты.

Расследование Елены

Летучая готова вступить в борьбу с недобросовестными предпринимателями и защищать права потребителей. И первое, что попадет под пристальное внимание телеведущей, — это скандальная тема трансплантации фекальной микробиоты (ТФМ).

ТФМ — медицинская процедура, о которой в последнее время говорят все больше. Она подразумевает пересадку фекалий здорового человека в кишечник больного.

В мире ТФМ используется для лечения таких серьезных заболеваний, как язвенный колит. Однако в России ситуация неоднозначна. Официально процедура находится на стадии клинической апробации и разрешена только в государственных научных центрах в экспериментальном режиме. Коммерческое использование ТФМ категорически запрещено Министерством здравоохранения.

Но запреты для некоторых — лишь формальность. Частные клиники предлагают пересадку кала как панацею от всех болезней. Включая ожирение, ослабленный иммунитет, аутизм и даже болезнь Паркинсона. Стоимость услуг варьируется от 40 до 100 тысяч рублей за сеанс, а полный курс может обойтись пациентам в полмиллиона.