Елена Летучая — о возвращении в 'Ревизорро': "Меня уже просто тошнит"

Елена Летучая вновь появится в эфире телеканала 'Пятница'. 17 июня стартует проект под названием 'Новый Ревизорро'. Вести его будет та самая Елена Летучая. Она прославилась своими громкими расследованиями. И на этот раз телезрителей ждут не менее крутые сюжеты.
Расследование Елены
Летучая готова вступить в борьбу с недобросовестными предпринимателями и защищать права потребителей. И первое, что попадет под пристальное внимание телеведущей, — это скандальная тема трансплантации фекальной микробиоты (ТФМ).
ТФМ — медицинская процедура, о которой в последнее время говорят все больше. Она подразумевает пересадку фекалий здорового человека в кишечник больного.
В мире ТФМ используется для лечения таких серьезных заболеваний, как язвенный колит. Однако в России ситуация неоднозначна. Официально процедура находится на стадии клинической апробации и разрешена только в государственных научных центрах в экспериментальном режиме. Коммерческое использование ТФМ категорически запрещено Министерством здравоохранения.
Но запреты для некоторых — лишь формальность. Частные клиники предлагают пересадку кала как панацею от всех болезней. Включая ожирение, ослабленный иммунитет, аутизм и даже болезнь Паркинсона. Стоимость услуг варьируется от 40 до 100 тысяч рублей за сеанс, а полный курс может обойтись пациентам в полмиллиона.
Елена Летучая продолжит расследования. Фото: телеканал 'Пятница!"
Рейд по поликлиникам
Елена Летучая отправится в поликлиники, практикующие ТФМ. Она разберется в ситуации и выяснит, что на самом деле скрывается за обещаниями здоровья. Зрителей ждут шокирующие подробности, интервью с основателем нелегального 'банка донорского кала' Иваном Курсенко.
Он поставляет биоматериал в частные клиники. Результаты лабораторной экспертизы, которые повергнут в ужас даже самую отважную ведущую.
Иван Курсенко утверждает, что ТФМ способна вылечить даже такие сложные заболевания, как рассеянный склероз, болезнь Крона и артрит. Он не скрывает, что спрос на его “товар” растет, а килограмм “хороших какашек” оценивается в 10 000 рублей.
Команда 'Нового Ревизорро' подвергла сомнению качество поставляемого материала и провела экспертизу. Результаты оказались ошеломляющими.
“У меня в руках донорский материал. Меня уже просто тошнит. Честно признаюсь, возвращаясь в 'Ревизорро', я не думала, что мне придется столкнуться не только с мошенниками, но и с фекалиями,” — призналась Елена Летучая.
Первый выпуск 'Нового Ревизорро' с Еленой Летучей выйдет в эфир во вторник, 17 июня, на телеканале 'Пятница!'.
Елена Летучая вела программу 'Ревизорро' с 2014 года. В 2016-м она со скандалом покинула проект. Передачу после нее вели Настасья Самбурская, Ольга Романовская, Ида Галич.
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