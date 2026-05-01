Товстик объяснила, почему запретила сыну лететь на Кипр: «Хотел подкупить»

Сначала слово взял представитель Романа — юрист Филипп Рябченко. Он рассказал, что бизнесмен заранее, за неделю, уведомил Елену о планах отдохнуть на Кипре вместе с сыном Артемом и 16-летней дочерью Анной. Женщина не возражала. Однако в аэропорту выяснилось: мальчику закрыт выезд из страны.

«Для ребенка эта ситуация стала серьезным стрессом, поскольку он узнал о запрете непосредственно в аэропорту, уже в момент прохождения контроля», — заявил Рябченко.

Елена Товстик ответла резко. Первым делом она указала на неточность: Рябченко, по ее словам, не имеет адвокатского статуса и является лишь представителем Романа.

«Когда человек присваивает себе статус адвоката, не имея его, и делает публичные заявления, именуя себя тем, кем не является, то несложно понять, что публикация будет плодом воображения автора», — написала экс-супруга.

Она назвала обвинения в свой адрес «дешевым оправданием несостоятельности Романа»: мол, мог бы заглянуть на «Госуслуги» и проверить наличие запрета на выезд.

По словам Елены, у нее был веский повод воспользоваться законным правом. Все дело в предстоящей масштабной психолого-психиатрической экспертизе, которая должна определить дальнейшую судьбу детей.

«Да, я воспользовалась предоставленным мне федеральным законным правом установить запрет на выезд ребенка, — объяснила Товстик. — И сделала это, чтобы не дать Роману повысить свою значимость за счет фешенебельного отдыха ребенка прям перед самой экспертизой».

Она уверена: бывший муж хотел «подкупить» подростка роскошными каникулами, чтобы тот вернулся домой и рассказывал экспертам, какой он «классный папа», а мать выставлял плохой.

Кроме того, Елена заявила, что Артем находится под психологическим давлением отца. По ее словам, Роман уже создал негативный образ матери у детей, проживающих с ним.

Напомним, брак Романа и Елены Товстик распался после того, как бизнесмен ушел к Полине Дибровой, бывшей супруге телеведущего Дмитрия Диброва. У Романа и Елены шестеро общих детей. Часть наследников, включая Артема, осталась жить с отцом и его новой избранницей.

Ранее сообщалось, что Елена требует от экс-супруга 3 миллиона рублей в месяц на содержание детей. Также женщина оспаривает брачный договор, по которому уже получила недвижимость и денежную компенсацию.