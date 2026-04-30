Товстик запретила сыну выезд за границу и требует алименты в 3 млн руб. в месяц

Роман Товстик планировал отправиться на Кипр вместе с детьми — 16-летней дочерью Анной и 12-летним Артемом. О своих намерениях он заранее предупредил бывшую жену, и на тот момент она не высказывала возражений.

Однако в день вылета, когда семья проходила паспортный контроль, выяснилось: Артему запрещено покидать страну.

Как выяснилось позже, Елена Товстик подала соответствующее заявление о запрете выезда сына за границу вместе с отцом. При этом она не сообщила о своем решении ни Роману, ни самому подростку.

«Для ребенка эта ситуация стала серьезным стрессом, поскольку он узнал о запрете непосредственно в аэропорту, уже в момент прохождения контроля», — заявил адвокат.

По словам Рябченко, разрешения взять с собой еще одну дочь, Алису, от бывшей супруги также получить не удалось. Как именно развивались события дальше, представитель предпринимателя не уточнил. Остается предположить, что Товстик отправился на отдых без сына.

Помимо ограничений на выезд ребенка, Елена требует от бывшего мужа ежемесячные выплаты на содержание их общих детей. Сумма, которую она назвала, составляет 3 миллиона рублей в месяц.

Роман Товстик, напомним, известный предприниматель, состояние которого оценивается в миллиарды рублей. После развода с Еленой он вступил в отношения с Полиной Дибровой, бывшей супругой телеведущего Дмитрия Диброва.

Часть несовершеннолетних детей бизнесмена, включая Артема, после расторжения брака стали проживать вместе с отцом и его новой избранницей.