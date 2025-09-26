Тина Канделаки заговорила о Тигране Кеосаяне: "Всегда был добр ко мне"

Известный медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки высказалась по поводу кончины режиссера Тиграна Кеосаяна. Она выразила соболезнования его вдове Маргарите Симоньян. Канделаки призналась, что ей будет не хватать голоса Кеосаяна.
Что сказала Канделаки о Кеосаяне
Тина Канделаки в своем
"Прощай, Тигран. Я никогда не забуду нашу первую встречу в клубе 'Пилот'… Ты всегда был добр ко мне. Каждый твой звонок был теплым воздухом. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь… Покойся с миром. Пусть там далеко тебе будет спокойно и хорошо", — написала Тина Канделаки.
Отдельно она обратилась к Маргарите Симоньян. Канделаки передала соболезнования ей и всей семье, потерявшей самого близкого человека.
"Мои соболезнования, любимая Марго, всей вашей семье и всем близким", — добавила Тина Канделаки.
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press
Когда не стало Тиграна Кеосаяна
Тигран Кеосаян умер в ночь на 26 сентября. Об этом сообщила его жена, глава RT Маргарита Симоньян. Она написала в телеграм-канале, что ее муж 'ушел к Создателю'.
Тиграну Кеосаяну было 59 лет. О дате и месте прощания с ним пока ничего не известно. Об этом будет сообщено дополнительно.
От чего умер Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян несколько месяцев находился в коме. В конце прошлого года он пережил клиническую смерть и с тех пор не приходил в себя. У Кеосаяна больное сердце.
О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, Маргарита Симоньян сообщила в январе. С тех пор она периодически рассказывала поклонникам о ситуации. По ее словам, врачи могли обеспечить ее мужу только уход, остальное было в руках Бога.
