Тина Канделаки заговорила о Тигране Кеосаяне: "Всегда был добр ко мне"

Известный медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки высказалась по поводу кончины режиссера Тиграна Кеосаяна. Она выразила соболезнования его вдове Маргарите Симоньян. Канделаки призналась, что ей будет не хватать голоса Кеосаяна.

Что сказала Канделаки о Кеосаяне

Тина Канделаки в своем телеграм-канале обратилась к покойному Тиграну Кеосаяну. Она вспомнила о первой встрече с ним. И призналась, что тот всегда был очень добр к ней.

"Прощай, Тигран. Я никогда не забуду нашу первую встречу в клубе 'Пилот'… Ты всегда был добр ко мне. Каждый твой звонок был теплым воздухом. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь… Покойся с миром. Пусть там далеко тебе будет спокойно и хорошо", — написала Тина Канделаки.

Отдельно она обратилась к Маргарите Симоньян. Канделаки передала соболезнования ей и всей семье, потерявшей самого близкого человека.