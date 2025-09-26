Наследство Тиграна Кеосаяна: особняк с трехметровыми потолками и винтажными итальянскими люстрами

Не стало Тиграна Кеосаяна. Об уходе режиссера из жизни сообщила его супруга — главный редактор канала RT, журналист Маргарита Симоньян.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", — написала Маргарита у себя в соцсетях.

Где находится особняк Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян

Последнее время журналистка рассказывала, как они всей семьей ждут чуда и поддерживают друг друга. Но увы, чуда не случилось. Теперь загородный дом в поселке "Княжье озеро", расположенном на Новорижском шоссе, в 24 километрах от столицы, потерял своего хозяина.

В этом особняке пара сумела создать островок семейного спокойствия и уюта.

Территория комплекса, где жили Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян, окружена прудами, парковыми зонами и аллеями. Там пара гуляла с детьми.

В одном из своих интервью Маргарита упоминала, что в их доме проживает большая семья, состоящая более чем из десяти человек, не учитывая помощников по хозяйству и репетиторов. Вместе с ней и Тиграном Кеосаяном живут их матери, сестра Маргариты с мужем и детьми, а также другие близкие родственники.

А еще журналистка рассказывала, что очень уважает свекровь, актрису Лауру Геворкян, и избегает любых споров с ней.

Дом Тиграна Кеосаяна, которым можно любоваться

Тигран Кеосаян приобрел такой дом, которым действительно можно любоваться. Так, внутреннее убранство особняка отличается сдержанной элегантностью. Помещения украшены винтажными итальянскими люстрами, стены декорированы английскими обоями, а дубовые лестницы добавляют солидности интерьерам.

На первом этаже расположены гостиная и просторная кухня-столовая — любимое место Маргариты, которая увлекается кулинарией. Кухня, выполненная в молочных тонах, дополнена старинным буфетом с семейным фарфором.

Там Маргарита с любовью готовила блюда армянской (особенно хаш), европейской и азиатской кухонь. Интерьер дополняет просторный буфет для семейного фарфора и витрина с коллекционными алкогольными напитками.

Гостиная, совмещенная со столовой, обставлена кожаной мебелью и оборудована камином и большим телевизором.

Она выполнена в эклектичном стиле с декоративной кирпичной стеной и уютной мягкой мебелью. По вечерам здесь было принято собираться для семейного общения и обсуждать последние новости при мягком освещении от хрустальной люстры и живого огня свечей.