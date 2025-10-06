Зачем Тимур Родригез подал в суд на бывшую жену: дело в алиментах в 1,5 млн рублей в месяц

Три месяца назад, в июле, Тимур Родригез официально развелся с женой Анной. Развод прошел спокойно, но теперь ситуация обострилась: артист подал иск в суд с целью уменьшения размера алиментов на детей и содержание своей бывшей супруги.

Зачем Родригез подал в суд на бывшую жену Анну

Осенью Тимур удивил окружающих, подав одновременно два судебных иска против своей бывшей супруги Анны. Как пояснили источники Starhit в Пресненском районном суде столицы, причиной разбирательств стало ранее заключенное сторонами алиментное соглашение.

Документ предусматривал значительные обязательства музыканта: ежемесячные выплаты в размере 1,5 миллионов рублей на обеспечение двоих сыновей и примерно полмиллиона рублей на личные расходы Анны.

Дополнительно Родригез обязывался покрывать дополнительные потребности бывшей жены, вплоть до оплаты дорогостоящих отпусков и перелетов бизнес-классом. Интересы музыканта в данном деле представляет известный юрист Сергей Жорин.

Сейчас же Тимур настаивает на значительном снижении выплат своему первому семейству, уменьшая общую сумму в три раза — до 500 тысяч рублей ежемесячно. Несмотря на стремление уменьшить финансовые обязательства, артист остается вовлеченным отцом, поддерживающим контакт с сыновьями-подростками.

Регулярные встречи с детьми, совместные прогулки по торговым центрам и посещение ресторанов демонстрируют желание родителя активно участвовать в их жизни.

Как Родригез объявил жене о разводе

Тимур вызвал волну критики и негатива, откровенно рассказывая о способе прекращения своих отношений с женой спустя 16 лет совместной жизни.

По словам артиста, он принял осознанное решение объявить о разводе по телефону, находясь вдали друг от друга. К моменту прибытия жены домой он уже вступил в новую связь с Катей Кабак. Шоумен считал такое поведение обоснованным. Эта откровенность вызвала бурную реакцию общественности, вызвав значительное количество негативных отзывов и возмущенных комментариев.

Анна Девочкина нередко выражала свое недовольство бывшим мужем в соцсетях. Однако сам процесс развода оказался простым и бесконфликтным. Заявление о расторжении брака было подано быстро, предусмотренный законом месяц на возможное примирение завершился без изменений. И пара получила свободу действий без юридических осложнений.

Никаких споров по поводу имущества или вопросов выплаты алиментов тогда не возникло. Тимур добровольно передал большую часть недвижимости своей бывшей жене и продолжает оказывать финансовую помощь в воспитании двух общих сыновей — 16-летнего Мигеля и 12-летнего Даниэля, — оставшихся проживать с матерью.

