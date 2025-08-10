Тимати вышел на связь — про родившую Валю и дочку ни слова

Пока пользователи Сети ждут от Тимати хотя бы какой-то реакции на то, что он стал многодетным отцом, сам рэпер хвастается фотосессией с мотоциклом. Похоже, что музыканту куда важнее "оседлать" новенький байк, чем поделиться с поклонниками подробностями семейных будней.

Сидела одна всю беременность?

Ранее уже активно обсуждалось то, что пассия рэпера Валентина Иванова всю беременность фотографировалась без Тимати. На всех кадрах модель позировала одна, демонстрируя округлившийся животик.

Так, словно она мать-одиночка. Музыкант также никак не проявлялся в микроблоге. Зато певец устроил шумную вечеринку в Турции, где его видели в компании одиннадцати знойных красоток.

Родила дочку

Сообщалось, что Валентина подарила возлюбленному дочку. Имя малышки пока скрывают. У Тимати уже есть старшая дочь Алиса — любимица его мамы Симоны Юнусовой. Ее музыканту подарила Алена Шишкова. От модели Анастасии Решетовой у певца есть сын Ратмир.

Однако известие о появлении еще одного ребенка — малютки-дочки от Валентины Ивановой, рэпер оставил без внимания. Новоиспеченная мамочка продолжает отбиваться от любопытных подписчиков, которых волнует, как Валя решила забеременеть вне брака.

Модель заверила, что едва ли штамп в паспорте или наличие детей поможет парам сохранить отношения, если изначально они были проблемными. Роспись в ЗАГСе, по мнению Вали, ничего не меняет. Однако пока не известно, звал ли Тимати свою пассию замуж.