Фаворитка Тимати — после рождения дочери: "Ни брак, ни дети не уберегут от расставания"

Валентина Иванова продолжает делиться с поклонниками фотосессиями, на которых она запечатлена еще беременной. При этом известно, что модель уже родила дочку. И малышка, и ее мама чувствуют себя хорошо.

Родила и теперь не нужна?

Для Ивановой этот ребенок стал первым, а для Тимати — третьим. У него есть дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Пользователи Сети обратили внимание на то, что рэпер бросает своих возлюбленных почти сразу после того, как те рожают ему детей. Словно он теряет к девушкам интерес после этого.

Общественность гадает: как поступит с Ивановой Тимати? Снова бросит мать своего ребенка или же позовет ее в ЗАГС. Пока Валентина предложения руки и сердца от рэпера не получала.

Одна из подписчиц спросила у Ивановой, почему она согласилась родить ребенка вне брака. Валентина явно была удивлена тому, что кто-то верит в прочность союза благодаря штампу в паспорте.

"А брак дает какую-то гарантию? Ни брак, ни дети тебя не уберегут от расставания. Если у вас изначально фигня в отношениях, то ничего из вышеперечисленного вас не спасет от неизбежного", - заявила она.

Почему Тимати не женился?

Не так давно рэпер сам проговорился, почему он ни разу не вступал в брак. Так, Тимати дал понять, что хотел бы жениться раз и на всю жизнь, без разводов. А для этого ему нужно полностью доверять партнеру. Таким образом, певец намекнул, что все предыдущие его пассии его в этом плане не устраивали.

"Я сразу знал, что мне хотелось бы связать себя брачными узами с человеком, в котором я на сто процентов уверен, чтобы это было один раз и без разводов. Поэтому не спешил. Я насладился, вдоволь погулял, мир посмотрел", - отметил Тимати.

Новая подруга?

Недавно рэпера застали в компании 30-летней бизнесвумен Анастасии Аникиной. В Сеть попали кадры их совместной знойной фотосессии. Но девушка утверждает, что их связывает только дружба и ничего больше. Сама Анастасия не так давно развелась. И в Тимати возможного ухажера она не видит.