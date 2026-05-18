Тигран Салибеков, бросивший трех детей, станет отцом в пятый раз

Совсем скоро экс-звезды проекта «Дом-2» Виктория и Тигран Салибековы снова станут родителями. Еще недавно пара признавалась, что мечтает о пополнении в семье.

Пополнение в семье Салибековых

Радостной новостью супруги поделились в своих социальных сетях, опубликовав видео, на котором показали положительный тест на беременность и снимок с УЗИ.

Таким образом, у их сына Леона вскоре появится брат или сестра. Сам мальчик тоже появился в кадре — родители надели на него футболку с надписью «Старший брат».

Стоит отметить, что слухи о беременности Виктории ходили уже давно. Зрители «ДОМа-2» могли наблюдать за непростыми отношениями девушки с ее матерью Вероникой, которая не раз предрекала дочери, что та останется одна с двумя детьми. Чтобы отвлечься от скандалов, семья решила уехать на неделю в Северную Осетию.

Если для Виктории это второй ребенок, то Тигран станет отцом уже в пятый раз. Трое его сыновей воспитываются бывшей женой Юлией Колисниченко.

Сейчас она в отношениях с бизнесменом Константином, который недавно сделал женщине предложение руки и сердца.

Поскольку у Тиграна уже четверо мальчиков, теперь он мечтает о рождении дочки. Более того, звезда «ДОМа-2» с детства хотел жить в «малиннике» — так он образно называет семью, где много девочек.

Раньше Салибеков делился с подписчиками: «Я даже всем четверым имена придумал. Старшую хотел назвать в честь моих двух бабушек — Марией, вторую — в честь мамы, Татьяной, а остальные имена уже не помню. А вот бабушка до сих пор это помнит».

Развод Тиграна Салибекова

Напомним, что с первой женой Тигран развелся с громким скандалом в 2022 году. Сейчас можно сказать, что у мальчиков другой отец – новый избранник Юлии Константин.

Однако Тигран Салибеков не теряет надежды наладить общение с сыновьями. Она рассказывала, что Салибеков призывал её прекратить конфликты ради их общих сыновей — Баграта, Ролана и Эльдара.

«Я думаю, что будет правильно, если мы просто будем родителями для наших детей. Я тебе предлагаю не держать какие-то обиды, а пожать руки и давать хорошее воспитание нашим детям. Мне правда тяжело без них», — говорил Юлии Тигран.

А вы рады за Тиграна? Делитесь в комментариях!