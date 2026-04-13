"Тигран хотел всех уничтожить": Маргарита Симоньян впервые рассказала о потерянном ребенке

Журналистка призналась, что могла бы стать матерью в четвертый раз, но потеряла ребенка. Она также впервые сообщила о суицидальных мыслях, которые возникали у нее после смерти мужа Тиграна Кеосаяна.

Сейчас Маргарита Симоньян воспитывает троих детей: дочь Марьяну (2013 г.р.) и сыновей Баграта (2017 г.р.) и Арташеса (2021 г.р.). Однако, как она рассказала в студии, в их семье могло бы быть четверо наследников.

Беременность наступила весной 2020 года. Маргарита сообщила радостную новость мужу, но спустя несколько недель случился выкидыш.

"Я себе сразу сказала: имей совесть! У тебя трое маленьких детей. Ты и первого родила в 33. Ты и так в общем-то подзадержалась, добровольно, не потому что раньше не получалось, я раньше не хотела. И тебе 40, у тебя младшему ребенку четыре месяца", — поделилась 46-летняя телеведущая.

Симоньян призналась, что старалась не показывать свое горе окружающим, особенно детям. Она напомнила себе о женщинах, которые годами не могут забеременеть, и находила в этом утешение.

"Тигран поражался тому, как спокойно она держится на людях. Он спрашивал у нее, почему она не горюет", — рассказала ведущая Лера Кудрявцева.

Маргарита связала случившееся с волной хейта, которая обрушилась на нее в тот период. По ее мнению, стресс от публичной травли мог спровоцировать выкидыш.

"Тигран, конечно, рвал и метал, хотел всех уничтожить. Но я его уговорила, что Господь разберется с ними сам, а наша с тобой задача прощать", — рассказала Симоньян.

Тигран Кеосаян, напомним, ушел из жизни 26 сентября 2025 года. Режиссер впал в кому 21 декабря 2024 года и находился без сознания девять месяцев. Все это время Симоньян была рядом.

В интервью журналистка впервые призналась, что после смерти мужа у нее возникали мысли о суициде. Она не стала вдаваться в подробности, но дала понять, что именно поддержка близких помогла ей не сделать рокового шага.

Сейчас сама Симоньян борется с онкологическим заболеванием. Рак груди у нее обнаружили через две недели после смерти мужа. Журналистка перенесла семичасовую операцию по удалению обеих молочных желез, прошла курс химиотерапии и лучевой терапии.