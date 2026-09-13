Терехин рассказал о тайной переписке с T-Killah и угрозах от фанатов Череватого

По словам Терехина, после финала проекта ему начали писать поклонники Влада Череватого — они отправляют угрозы и желают ему смерти.

Сам конфликт между Терехиным и T-Killah возник еще на съемках реалити и носил затяжной характер. Рэпер позже признавался, что именно он первым напал на оппонента, а уже после этого придавил его коленом — этот момент не вошел в эфир.

По словам T-Killah, их отношения с Терехиным так и остались неопределенными:

«Я не могу сказать, что это вражда какая-то. Не могу сказать, что мы с ним побратались».

Влад Череватый, победитель «Битвы экстрасенсов», пришел на «Мастер игры» с хитрой стратегией — изображать «дурачка» и не показывать, что с первого дня знает, кто является «темным»:

«Мне хотелось поиграть максимально долго. Иногда просто необходимо включать дурачка. Многие люди на это ведутся».

Однако его план не сработал — в 13-м выпуске, буквально за шаг до финала, за него проголосовали четыре участника против двух, и он покинул проект. Перед уходом Череватый произнес:

«Ничего плохого не скажу. Пусть уйдет все со мной в могилу. Главное знайте: мой прекрасный темный — предатель — сплел против меня интригу».

Финал «Мастера игры» вышел 12 сентября 2026 года. Победителями стали Михаил Терехин и Борис Дергачев — оба представляли команду «светлых» и сумели вычислить последнего «темного».

Призовой фонд составил около 9,6 миллиона рублей, и победители разделили его между собой.

При этом Борис Дергачев пришел на проект в самом конце, незадолго до финала, что дало ему заметное преимущество. Многие зрители сочли это несправедливым.