Победитель «Мастера игры» Михаил Терехин: «Я – настоящий Альфа-самец!»

В финальном выпуске, который вышел 12 сентября 2026 года, победу разделили сразу два участника — Михаил Терехин и Борис Дергачев. Оба представляли команду «светлых» и сумели вычислить последнего «темного» — рэпера T-Killah. Призовой фонд составил почти 10 миллионов рублей, и победители разделили его между собой.

Однако далеко не все зрители остались довольны таким финалом. Борис Дергачев пришел на проект в самом конце — незадолго до финала, что дало ему огромное преимущество: у него было меньше времени на ошибки и больше возможностей для наблюдения за другими игроками. Многие поклонники шоу сочли это несправедливым.

Больше всего зрители расстроились из-за того, что не победил T-Killah (Текила). Рэпер, по мнению публики, вел самую яркую и рискованную игру, оставшись единственным «темным» в финале.

Его победа казалась зрителям логичным завершением сезона. Однако «светлые» вычислили его за шаг до конца и вывели из игры.

Отдельное недоумение у публики вызвало отсутствие самого Мастера игры в финальном выпуске. Ведущий, который на протяжении всего сезона появлялся перед участниками с заданиями, в решающий момент так и не показался на экране. Это добавило вопросов к финалу, который и без того вызвал споры.

Сам Михаил Терехин, несмотря на критику, заявил о себе громко и уверенно. Его фраза «Я — настоящий Альфа-самец!» уже разлетелась по соцсетям и стала одной из самых обсуждаемых цитат сезона.