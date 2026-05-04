Терехин о решении Бородиной не пускать Сердюкова на «Мастер игры»: «Его обесчестили бы?»

Бывший возлюбленный Ксении Бородиной, бизнесмен Михаил Терехин прокомментировал решение Николая Сердюкова покинуть съемки шоу «Мастер игры» в Марокко. Николай сделал это, как только увидел экс-мужа Ксении Курбанова Омарова.

Но и это и еще не все. В шоу принимает участие еще один бывший любимый мужчина Ксении с приставкой экс – Михаил Терехин.

Михаил Терехин: «И Ксения почему-то не поверила в Николая»

Михаил считает, что Николай покинул проект, после того, как посоветовался с женой.

«А потом кто-то ей сказал, что тут Курбан, да еще и Терехин. И Ксения почему-то не поверила в Николая. Решила, что он на нашем фоне он может выглядеть… как-то неубедительно? Не знаю… Человек мог решить только одно: будет провал, минус репутации, соответственно, и его репутация пострадает. И она вынесла вердикт: «Мы посовещались, и я решила, что надо возвращаться, Николай», - отметил Михаил Терехин в интервью изданию Starhit.

- Она считает, что муж выбрал честь и мир? – вступился за Ксению журналист.

- А тут его обеспечили бы, что ли? – задался риторическим вопросом Терехин.

Михаил Терехин о Ксении Бородиной: «Мы с Курбаном – это ее ошибки»

По мнению Михаила, Ксения думала лишь о том, что Николай провалится: на фоне его и Курбана он просто не вывезет.

«Мы с Курбаном — это ее ошибки. Ей не нужны такие, как мы. Мы все-таки альфа с четкой позицией. Я вообще не люблю, когда не по-моему. И она это прекрасно знает. А Николай — человек, который всегда будет ей потакать, -выразил свое мнение Михаил Терехин.

Он вспоминает слова Ксении при расставании: «Я устала любить и позволять себя любить. С Курбаном я нашла того, кто любит меня».

С Николаем, по мнению Терехина, видимо, возникла та же ситуация.

Михаил желает Ксении и Николаю не потерять друг друга, но предупреждает, что чрезмерный контроль со стороны женщины может разрушить семейный союз.

