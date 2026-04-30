Экс-муж Бородиной обратился к Сердюкову, сбежавшему с «Мастера игры»: «Мозги не делай»

По слухам, телеведущая Ксения Бородина убедила своего мужа Николая Сердюкова не участвовать во втором сезоне шоу «Мастер игры». Причиной стало присутствие на проекте ее бывшего супруга Курбана Омарова. Когда Курбан узнал, что Николай уже прибыл в Марокко, тот к тому моменту успел купить обратные билеты в Москву.

Курбан Омаров – Николаю Сердюкову: «Все ждут, что у нас будет конфронтация»

Омаров признался, что его удивил такой поступок, ведь он считает, что они могли бы найти общий язык. Более того, бывший супруг телеведущей даже записал видеообращение для ее нынешнего избранника.

«Коль, привет! Я знаю, что ты здесь. Давай мозги не делай, вместе зайдем в шоу. Все ждут, что у нас будет конфронтация, а мы с тобой вдвоем будем играть в свою игру. Все круто, и ты докажешь, что ты мужчина! Делай, как ты считаешь нужным, так будет правильно с твоей стороны. А я тебе помогу», — заверил бизнесмен.

В «Мастере игры» участвует и Михаил Терехин

Остается неясным, была ли Ксения Бородина в курсе участия в проекте еще одного своего бывшего мужа – бизнесмена Михаила Терехина.Возможно, это тоже могло ее рассердить.

Сам Терехин в беседе со «СтарХитом» заявил, что был бы рад встрече с Николаем Сердюковым, и Ксении не о чем волноваться.

Михаил отметил, что лично с Николаем не знаком, но видел его в интернете и составил о нем положительное мнение: он веселый, эмоциональный, и они с Ксенией отлично подходят друг другу. О том, что Николай планировал участвовать в «Мастере игры», Терехин узнал только из новостей о его побеге из Марокко.

По мнению Михаила, решение Николая покинуть проект вряд ли было полностью его собственным. Скорее всего, на него повлияла Ксения. Ей, видимо, стало известно об участии Курбана, и она опасалась конфликтов, при этом не знала, что в проекте будет и Терехин.

Михаил добавил, что лично ему было бы интересно увидеть Николая в проекте, и он уверен, что конфликтов между ними не возникло бы. Терехин не берется судить, правильно ли поступил Николай, но предполагает, что Ксения сомневалась, сможет ли он выигрышно смотреться на фоне Курбана.

А с учетом присутствия самого Михаила это могло бы поставить Николая в ещё более невыгодное положение. Впрочем, не исключено, что Николай мог бы затмить обоих и доказать Ксении, что она зря в нём сомневалась.

