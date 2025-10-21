Тазы бульонов и хлеб горой: Алена Блин раскритиковала шоу 'Звезды в джунглях. Карибский сезон'

Журналистка и блогер Алена Блин (Жигалова) следит за событиями реалити-шоу ТНТ 'Звезды в джунглях. Карибский сезон'. Происходящее на проекте возмутило ее до глубины души. Что зацепило правдолюбку Алену?

Алена Блин возмущена условиями на 'Звездах в джунглях'

Алена Жигалова в личном блоге прошлась по реалити-шоу 'Звезды в джунглях. Карибский сезон'. По ее мнению, у участников на этот раз слишком комфортные условия. И у них нет никакой мотивации бороться за еду.

"Какие это нафиг испытания голодом, а? Сплошное обжорство на проекте! Какие-то тазы бульонов, хлеб в магазине огромными порциями, курица по 300 тысяч всего (у нас была по 600!), постоянно какие-то фрукты выигрывают... Вспоминаю наш сезон, когда мы сидели на воде и копали корень пальмы, и офигеваю — да они вообще не голодные! Поэтому серии к 10-й, может, и разыграются", — высказалась Алена Блин.

Как вела себя Алена Блин на 'Звездах в джунглях'

И она прекрасно знает, о чем говорит. Ведь Алена принимала участие в первом сезоне 'Звезд в джунглях'. И он был невероятно зажигательным. Жигалова появилась на проекте вместе с Даной Борисовой. Обе они заявили о своих амбициях на победу.

За время съемок Алена похудела на семь килограммов. На проекте Жигалова побрилась налысо. И говорила, что ей так больше нравится.

В новом выпуске шоу 'Звезды в джунглях' к участникам присоединилась звезда 'Дома-2', а ныне певица и подопечная Филиппа Киркорова, Марго Овсянникова. Она довольно ярко заявила о себе. И вызвала негативную реакцию в свой адрес со стороны другой экс-участницы 'Дома-2', Ирины Пинчук.

