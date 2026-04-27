Татьяна Васильева узнала пол восьмого внука, это мальчик

Ее сын Филипп и его супруга Мария Болонкина ждут восьмого ребенка. На семейном празднике в честь гендер-пати звезда театра и кино узнала, что на этот раз в их большой семье снова будет мальчик.

По словам очевидцев, актриса, которая уже бабушка семерых внуков, сразу предположила, что пол будущего ребенка будет мужским.

«Я сразу предположила, что появится еще один мальчик», — приводит слова Васильевой Telegram-канал «Звездач».

Сама же мама малыша, Мария Болонкина, надеялась на девочку. Но результаты теста показали, что у пары снова будет сын.

Семья Филиппа и Марии уже воспитывает шестерых детей. В прошлом году у них родился сын Яков. Старшие дети от первого брака актера — Иван и Григорий — также живут с ними.

Известно, что Татьяна Васильева активно помогает сыну материально. Актриса до сих пор много работает в театре и регулярно ездит на гастроли. По слухам, она уже приобрела недвижимость для всех своих внуков, чтобы обеспечить их будущее.

У Татьяны Васильевой двое детей: дочь Елизавета и сын Филипп. Однако именно сын продолжает семейную традицию многодетности. От первого брака у него двое сыновей — Иван и Григорий. В браке с актрисой Марией Болонкиной родились дочери Мирра и Сарра и сын Яков. Теперь ожидается восьмой ребенок.

Сама Татьяна Григорьевна известна своим трепетным отношением к семье. Несмотря на плотный график, она всегда находит время для родных. День рождения сына и гендер-пати внука — те события, которые актриса не пропускает никогда.