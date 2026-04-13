"Опять?! Вы с ума сошли": у Татьяны Васильевой родится восьмой внук

На кадрах запечатлен момент, когда ее сын Филипп сообщает матери радостную новость — о скором пополнении в семье.

Филипп приехал в гости к маме и вручил ей необычный презент — застекленную фоторамку. Внутри оказался не обычный снимок, а фото УЗИ. Татьяна Григорьевна не сразу поняла, что именно держит в руках.

"Опять?! Опять что ли? Да вы врете... Вы с ума сошли", — с неподдельным изумлением и долей возмущения воскликнула актриса.

Так артистка узнала, что у нее скоро появится восьмой внук или внучка. Ребенок станет вторым общим для Филиппа и его супруги.

Прошлый — седьмой по счету внук — родился у пары всего год назад. В апреле 2025 года Татьяна Васильева уже сообщала о появлении на свет маленького Яши.

У народной артистки трое детей: дочь Елизавета и сыновья Иван и Филипп. Все они уже подарили ей внуков. Иван живет во Франции и воспитывает троих детей. Елизавета также является многодетной матерью.

Филипп же пока воспитывает одного сына — Яшу, родившегося в 2025 году. Но в ближайшее время в его семье ожидается пополнение.

Сама Татьяна Григорьевна, несмотря на возраст, продолжает активно работать. Она занята в театральных постановках и иногда снимается в кино.