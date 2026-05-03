Татьяна Толстая о конфликте Артемия Лебедева с Олесей Иванченко: «Собрались глумиться над всеми»

Писательница и ведущая Татьяна Толстая высказалась о резонансной истории, связанной с ее сыном – дизайнером Артемием Лебедевым и ведущей шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко.

Своим видением ситуации она поделилась в программе «Слово не воробей» Евгения Додолева на Первом канале.

Почему заплакала Олеся Иванченко

Напомним, в ходе проекта «Натальная карта» возник конфликт, после которого девушка расплакалась, а соведущий Дмитрий Журавлев принялся ее утешать.

Толстая предположила, что режиссер умело воспользовался ситуацией и соединил два разных фрагмента с помощью монтажа. Она посоветовала зрителям обратить внимание на предпоследнюю запись Лебедева за вторник, где он подробно объясняет, как все происходило на самом деле.

По словам Толстой, Олеся Иванченко заплакала спустя 40 минут после их разговора, произнеся: «Ну, надо же и поплакать», после чего начала промокать глаза.

Татьяна Толстая: «Народ начинает не понимать жанра»

«Народ начинает не понимать жанра. Это такой жанр: они там собрались глумиться над всем белым светом. И вдруг залезают эти комментаторы. Ну ей богу!» — отметила Татьяна Толстая.

