Собчак подколола Лебедева, отомстив за Иванченко

В эфире программы Ксения Собчак решила подколоть Артемия Лебедева. Она поинтересовалась, почему дизайнеру так важно иметь столько детей. Их у Артемия 11.

«Пока 11», - уточнила Ксения Собчак.

Как Ксения Собчак подколола Артемия Лебедева

«Мы с тобой вначале обсуждали, что есть темы, которые мы не обсуждаем и не трогаем», - отметил Артемий Лебедев. – В том числе и детей, потому что это священная для меня тема. И дети не заслужили, чтобы их обсуждали на шоу. Когда они вырастут, они сами смогут ходить на шоу и все что угодно делать».

Лебедев заявил, что хочет снять этот вопрос и спросил: «Что будем делать?» Реакция Собчак оказалась неожиданной для зрителей.

Она ответила: «Лизать, Артемий, лизать». После этой фразы Ксении в зале раздался одобрительный смех. А Лебедев с иронией в голосе предложил Собчак извиниться.

«Ну, извини, Артемий», - съязвила Ксения.

Интернет разделился: одни смеются, другие считают, что ведущая перегнула палку, подкалывая собеседника.

Что произошло между Артемием Лебедевым и Олесей Иванченко

Также в Сетях звучит мнение, что Ксения Собчак просто отомстила Артемию Лебедеву за инцидент в эфире Интернет-шоу «Натальная карта». Тогда в программе дизайнер не захотел обсуждать в эфире астрологию и психологию. И даже казалось, что он груб с Олесей.

После одного жесткого подкола со стороны Лебедева ведущая расплакалась.

Многие в соцсетях поддержали Олесю Иванченко. Хотя некоторые считали, что она заслужила такой тон беседы, поскольку сама позволяла себе нецензурно выражаться.

Сам же Артемий отметил, что ему все равно, что его отменяют. А вот когда оскорбляют Олесю – это уже не хорошая ситуация.

«Олеся — девочка ранимая, у нее нет 30-летнего опыта посылания в интернете", — заявил Лебедев. - Прямо после съемок я подошел к ней, извинился по-настоящему и предложил мизинчик. Это самый искренний и нежный способ извиниться из известных мне. После мизинчика нет обид».

