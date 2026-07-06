Татьяна Буланова рассказала о невесте старшего сына: «Она красивее меня»

Ее старший сын Александр, которому уже 33 года, готовится к свадьбе. Мужчина сделал предложение своей девушке Кристине, и она ответила согласием.

Артистка призналась, что знакома с избранницей сына и очень хорошо к ней относится. Она также отметила, что для нее главное — счастье сына:

«Я знакома с его избранницей. Очень хорошая девочка Кристина. Главное, чтобы мой сын был счастлив, любил свою женщину и это было взаимно. Это главный критерий!»

При этом Кристина, по словам Булановой, долгое время не догадывалась, что ее жених — сын известной певицы. Она узнала об этом только при личном знакомстве с Татьяной. Когда ведущий спросил, богата ли невестка, артистка ответила:

«Умом и красотой! На меня она не похожа, она красивее меня».

Александр Буланов — сын певицы от первого брака с продюсером Николаем Тагриным. У Татьяны также есть младший сын Никита от бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова.

Сама певица сейчас счастлива в третьем браке с бизнесменом Валерием Рудневым. По словам Булановой, супруги живут преимущественно порознь — она в Петербурге, он в Москве, и видятся раз в неделю. Артистка отметила, что муж с пониманием относится к ее профессии и не ревнует к успеху:

«Мне импонирует то, что он уважает мою профессию. Бывает, что мужья ревнуют к успеху жен, а Валера гордится, это очень приятно. Это такая поддержка!»

Татьяна Буланова — заслуженная артистка России, одна из самых популярных певиц 1990-х и 2000-х годов. Она родилась в Ленинграде, окончила Ленинградский институт культуры имени Крупской.

Свою карьеру начала в 1989 году в группе «Летний сад», а сольные хиты «Ясный мой свет», «Не плачь» и «Мой ненаглядный» принесли ей всесоюзную известность. Буланова неоднократно становилась лауреатом премий «Овация», «Золотой граммофон» и «Песня года». Певица была замужем трижды: за продюсером Николаем Тагриным, футболистом Владиславом Радимовым и бизнесменом Валерием Рудневым.

У нее двое сыновей: Александр от первого брака и Никита от второго. Певица продолжает выступать и выпускать песни, а также ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом. Сейчас она счастлива в отношениях с Валерием Рудневым, с которым состоит в браке с 2023 года, и часто делится личными новостями в интервью.

В 2026 году она также стала участницей программы «Судьба человека», где обсуждала личную жизнь и планы на творчество. В интервью Буланова признавалась, что самым важным для нее остается семья, а третья попытка в браке стала самой удачной. Она также упомянула, что с каждым из бывших супругов у нее сохранились хорошие отношения.