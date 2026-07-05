Татьяна Буланова раскрыла семейную тайну: «Грядут судьбоносные перемены»

Атмосфера была праздничной, но некоторые артисты поделились неожиданными откровениями. Татьяна Буланова, например, впервые рассказала о переменах в семье, которые грядут уже этим летом. Она не стала уточнять детали, но отметила, что события касаются ее близких и будут для них судьбоносными.

За кулисами певица Марго появилась с маленьким сыном Киром. Пока звездная мама давала интервью, мальчик активно наблюдал за происходящим. В какой-то момент журналисты попросили его исполнить знаменитый хит «Кукареку», но Кир застеснялся.

Сама Марго призналась, что не хотела бы видеть сына на сцене:

«Я бы хотела, чтобы мой сын был бизнесменом. Но с другой стороны, можно ведь все совмещать».

Ольга Бузова, как известно, передвигается исключительно на костылях. О своей травме звезда старалась не говорить. Когда речь все же зашла про больную ногу, голос Ольги дрогнул — артистка едва не расплакалась. А после заявила, что берет паузу в работе до полного выздоровления.

Поклонники заметили, что певица неправильно использует костыли, не подкорректировав их высоту по росту. Корреспонденты «МК» сообщили об этом самой звезде.

«Да? А как нужно правильно? Я, честно, не знаю. Хотела вообще от них отказаться, но пока не могу», — удивилась Ольга.

Татьяна Буланова — заслуженная артистка России, известная по хитам «Ясный мой свет» и «Не плачь». Ее личная жизнь всегда привлекала внимание публики. В апреле 2023 года она вышла замуж за Валерия Руднева, а в начале 2026 года родила сына.

Сейчас певица совмещает заботу о младшем ребенке с гастролями и воспитанием старшего сына Никиты, которому уже 27 лет. Семья Булановой — ее главная опора, и, по словам артистки, именно они помогают ей справляться с нагрузками.