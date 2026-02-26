Татьяна Буланова — о новом этапе в жизни: "Если внуки появятся, я буду только рада"

Певица Татьяна Буланова — мама двух взрослых сыновей. Логично предположить, что звезда в скором времени может стать бабушкой. Но мечтает ли об этом статусе сама Буланова? Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.org.

Что думает о роли бабушки Татьяна Буланова

Татьяна Буланова честно сформулировала свою позицию по поводу грядущего появления на свет ее внуков. Звезда дала понять, что пока не мечтает о том, чтобы стать бабушкой. Но будет рада, когда ее род продолжится.

"Ну вот чтоб прям мечтать — так не скажу. Но если внуки появятся, я буду только рада", — сказала Татьяна Буланова в интервью Teleprogramma.org.

Чем занимаются сыновья Татьяны Булановой

Старший сын Татьяны Булановой Александр пару лет назад работал бариста. Молодой человек помогал третьему мужу своей мамы по бизнесу. Сейчас Александр сделал паузу в карьере. По словам певицы, ее сын сейчас готовится к новому этапу в жизни. Какому, она говорить не стала.

Младший сын Булановой Никита учится в Институте технологий дизайна. Ему в марте исполнится 19 лет. Ранее Татьяна Буланова комментировала появившиеся в Сети сообщения о скорой женитьбе ее младшего наследника.

6 марта Татьяна Буланова отметит свой день рождения. Ей исполнится 57 лет. Сейчас Буланова переживает вторую волну своей популярности. Ее песни востребованы, а на концерты толпами валят зуммеры. Свой день рождения певица отметит на сцене, она даст концерты.

