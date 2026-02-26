Татьяна Буланова: "К подаркам отношусь спокойно, шубам предпочитаю пуховики"

Татьяна Буланова давно уже стала популярной не только у старшего поколения, но и у молодежи - только посмотрите, сколько роликов снимается под ее песни в социальных сетях! Этой весной певица празднует свой день рождения большими концертами в двух столицах: 6 марта - в родном для Татьяны Санкт-Петербурге, а 26 марта - в Москве. В преддверии праздника и шикарных шоу мы поговорили с артисткой о подарках, планах и немного о морозах, сковавших почти всю Россию.
"Приветствую все начинания своих детей"
- Татьяна, в начале марта у вас день рождения, который вы, как настоящий артист, будете встречать на сцене. Расскажите, пожалуйста, что приготовили для своих зрителей?
- Мы приготовили очень интересную программу. Честно говоря, такие концерты будут первый раз в моей жизни. Там будет много технических моментов, спецэффектов - это все новшества для меня. Ожидаются звездные гости. Рассказывать не буду, нужно прийти и увидеть это своими глазами. Но будет интересно, обещаю.
- Можете приоткрыть завесу тайны, какое шоу вы приготовили для Петербурга и Москвы? Главный вопрос: "Один день", недавно завирусившийся в соцсетях, услышим?
- Я думаю, что программа в Москве и Петербурге будет похожа. Возможно, будут небольшие отличия, в том числе и в списке песен. Но пока что я, наверное, не буду забегать вперед. "Один день" точно будет звучать! Так же, как и "Не плачь", "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный".
- В преддверии дня рождения такой вопрос: принято ли у вас в семье заказывать себе подарки на праздники? Или, например, муж Валерий будет удивлять вас каким-то сюрпризом?
- Вообще Валерий периодически интересуется, чего бы я хотела. Но ему известно, что я люблю, и поэтому он уже почти не спрашивает, потому что понимает, чем меня порадовать. Пока не знаю, будет ли какой-то особенный или определенный подарок от него. Я вам честно признаюсь: я вообще к подаркам отношусь спокойно. Конечно, мне приятно их получать, кстати, так же как и дарить. Проще говоря, буду рада любому подарку.
- Татьяна, ваш младший сын Никита тоже увлекся творчеством - он пишет рэп-музыку и даже взял для выступлений вашу фамилию. В интервью вы говорили, что вас это радует. Сейчас вы не поменяли своего отношения к деятельности сына?
19-летний Никита взял для выступлений мамину фамилию - Буланов. Фото: t.me/Bulanow02
- Да, Никита (сыну Татьяны и ее второго мужа, футболиста Владислава Радимова, в марте исполнится 19 лет. - Ред.) уже проявил себя как музыкант, но сейчас он больше занят учебой - учится в вузе. Он получает образование, а творческая деятельность, насколько я понимаю, ушла на второй план. В любом случае приветствую все начинания своих детей, потому что я считаю, что главное - не сидеть сложа руки, а чем-то заниматься. И рано или поздно это все может принести свои хорошие плоды.
- А какое образование получает Никита после 11-го класса?
- Он учится в Институте технологий дизайна. Точное название его факультета и специализации я не скажу, чтобы не перепутать. Но сейчас он весь в учебе, высшее образование - это важно.
- Как вы считаете, популярность родителей помогает или скорее мешает раскрутке их детей?
- Если у человека есть талант, то тут, наверное, ничего уже вообще не зависит от того, популярны его родители или не популярны. Его все равно заметят, о нем рано или поздно узнают. Все остальное - уже побочные моменты.
- Татьяна, если уж мы заговорили про детей, не можем не спросить про вашего сына Александра. В интернете пишут, что он бариста. Это правда?
- Саша действительно некоторое время работал бариста - пару лет где-то. Сейчас уже нет. Он помогал моему третьему мужу в его бизнесе. В настоящее время у него пока пауза в работе. Он готовится к новому этапу своей жизни.
Татьяна Буланова и Валерий Руднев женаты с июня 2023 года. Фото: личный архив Татьяны Булановой
- Мечтаете ли вы стать бабушкой?
- Ну вот чтоб прям мечтать - так не скажу. Но если внуки появятся, я буду только рада.
"Нравятся фильмы 30-х годов, черно-белые ленты"
- Видели ли вы сериал "1703" 18+, в котором оперуполномоченный в исполнении Гоши Куценко колесит по Петербургу исключительно под ваши песни ("Он слушает 10 песен Булановой по кругу") и расследует странные дела? Понравилась ли вам такая интерпретация вашего творчества?
- Я слышала об этом сериале очень много, но посмотреть пока не удалось. Честно говоря, сейчас очень загружена гастролями и выступлениями, поэтому совсем нет времени. Но про этот сериал помню, очень хочется его посмотреть. Гошу Куценко очень люблю, мы с ним знакомы. Поэтому думаю, что все-таки найду время и посмотрю. Получу удовольствие.
- То есть времени на сериалы и кино у вас не остается вообще? Есть что-то из культурной жизни, что оставило впечатление за последнее время?
- Да, времени нет совсем. Когда появляются какие-то редкие минуты, не очень хочу тратить их на сериалы. Люблю законченные проекты, чтобы каждая серия была отдельной историей. Я люблю фильмы 30-х годов - и американские, и советские. Мне очень нравится то, довоенное, время, такие старые ленты, пусть еще черно-белые. Можно и более позднего периода - советские фильмы года до 1985-го. Не знаю, с чем это связано, но вот такое мне нравится. В принципе очень люблю стиль ар-деко, как раз 30-е годы, как западный, так и советского времени.
- В этом году зима довольно суровая - и в Москве, и в Петербурге. Как вы переносите мороз? Есть какой-то секрет, как у коренной ленинградки?
- Сейчас, слава богу, нет проблем с теплой одеждой. Можно спокойно купить и пуховик, и теплую куртку. Шубы я не очень люблю, считаю их непрактичными. А вот пуховики - это то, что мне подходит. Ими и спасаюсь. Пуховик, варежки, какие-то такие валенки или угги на ноги - и все нормально. Ну и я, конечно, не очень много гуляю, хотя бывает, что хожу по улицам. В теплой одежде это не проблема.
- Что вы ждете от 2026 года и от вашего личного нового года, который начнется 6 марта?
- У меня есть некоторые планы, о которых я не буду делиться и распространяться, потому что считаю, что это неправильно. Надеюсь, что все исполнится, все пройдет так, как надо, как задумано. Будет очень много гастролей. Для меня важны очень эти два концерта, с которых мы начали наш разговор. Очень хочу, чтобы они прошли интересно, ярко. Знаю, что так и будет. Хочется, чтобы было много народа, публика чтобы была позитивная. Там можно будет танцевать, подпевать. А так весь 2026 год у меня уже расписан. Есть даже гастроли, запланированные на начало 2027 года. Скучать некогда!