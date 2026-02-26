Татьяна Буланова: "К подаркам отношусь спокойно, шубам предпочитаю пуховики"

Татьяна Буланова давно уже стала популярной не только у старшего поколения, но и у молодежи - только посмотрите, сколько роликов снимается под ее песни в социальных сетях! Этой весной певица празднует свой день рождения большими концертами в двух столицах: 6 марта - в родном для Татьяны Санкт-Петербурге, а 26 марта - в Москве. В преддверии праздника и шикарных шоу мы поговорили с артисткой о подарках, планах и немного о морозах, сковавших почти всю Россию.

"Приветствую все начинания своих детей"

- Татьяна, в начале марта у вас день рождения, который вы, как настоящий артист, будете встречать на сцене. Расскажите, пожалуйста, что приготовили для своих зрителей?

- Мы приготовили очень интересную программу. Честно говоря, такие концерты будут первый раз в моей жизни. Там будет много технических моментов, спецэффектов - это все новшества для меня. Ожидаются звездные гости. Рассказывать не буду, нужно прийти и увидеть это своими глазами. Но будет интересно, обещаю.

- Можете приоткрыть завесу тайны, какое шоу вы приготовили для Петербурга и Москвы? Главный вопрос: "Один день", недавно завирусившийся в соцсетях, услышим?

- Я думаю, что программа в Москве и Петербурге будет похожа. Возможно, будут небольшие отличия, в том числе и в списке песен. Но пока что я, наверное, не буду забегать вперед. "Один день" точно будет звучать! Так же, как и "Не плачь", "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный".

- В преддверии дня рождения такой вопрос: принято ли у вас в семье заказывать себе подарки на праздники? Или, например, муж Валерий будет удивлять вас каким-то сюрпризом?

- Вообще Валерий периодически интересуется, чего бы я хотела. Но ему известно, что я люблю, и поэтому он уже почти не спрашивает, потому что понимает, чем меня порадовать. Пока не знаю, будет ли какой-то особенный или определенный подарок от него. Я вам честно признаюсь: я вообще к подаркам отношусь спокойно. Конечно, мне приятно их получать, кстати, так же как и дарить. Проще говоря, буду рада любому подарку.

- Татьяна, ваш младший сын Никита тоже увлекся творчеством - он пишет рэп-музыку и даже взял для выступлений вашу фамилию. В интервью вы говорили, что вас это радует. Сейчас вы не поменяли своего отношения к деятельности сына?