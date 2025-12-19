Сысоева мечтает о семье, а Михеева — чтобы желания сбывались: что загадают звезды под бой курантов

К выходу сериала 'Жека Рассел' звезды дали необычное интервью. В окружении собак породы джек-рассел-терьер они рассказали, какие желания загадают на Новый год под бой курантов.

Алла Михеева: магия недогоревших желаний

Актриса и телеведущая Алла Михеева поделилась забавной новогодней традицией, которая, по ее мнению, влияет на исполнение желаний. Алла призналась, по какой причине ее желания сбываются только на половину.

"Я обожаю писать желания на бумажке под бой курантов. Она всегда не догорает, я ей давлюсь. Может, поэтому мои желания только наполовину сбываются. Например: 'Сейчас ты получишь главную роль в фильме 'Елки', — и тут тебе приходит сценарий, приглашение на пробы. А потом: раз — и выбрали не тебя. Не догорела!" — рассказала Алла Михеева.

Несмотря на 'сбой' в ритуале, Алла сохраняет оптимизм и веру в волшебство праздника.

Надежда Сысоева: мечты о семье и авторском проекте

Актриса и телеведущая Надежда Сысоева подводит яркие итоги года. Она побывала на мысе Надежды в Африке, приняла участие в разных ТВ-проектах. И не сошла с ума!

"В следующем году хотела бы завести семью и запустить свой авторский проект, связанный с детьми и собачками", — поделилась Надя Сысоева.

Сочетание семейных ценностей и творческой реализации — вот что вдохновляет звезду в преддверии нового жизненного этапа.

Мила Ершова: от тяжелых моментов к счастью

Актриса Мила Ершова описала прошедший год как очень полярный. В нем было много разных моментов — и тяжелых, и очень счастливых.

"Мы стараемся праздновать Новый год в окружении семьи. В том году мы впервые отмечали его в теплой стране, но не хватило настроения. Наша идеальная картинка — праздник в лесу, вокруг ели", — рассказала Мила.

Нино Нинидзе: кино, музыка и новогодние открытия

Нино Нинидзе подводит впечатляющие итоги 2025 года.

"В 2025 году я впервые сыграла маму в кино, у меня состоялся второй сольный концерт, а еще сняла брекеты!" — рассказала Нино.

В планах на будущее — дарить радость другим. Нино хотела бы дарить подарки детям всего мира. Но вряд ли эта мечта осуществима.

В фильме 'Жека Рассел' снималась актриса Екатерина Климова. Она рассказала, что в картине красной нитью проходит мысль о том, что женщина готова многое отдать за то, чтобы вернуть молодость и красоту.