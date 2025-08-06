Надежда Сысоева: "Я просто делала вдох — и говорила себе: "Надя, ты в игре. Здесь и сейчас"

Надежда Сысоева на съемках шоу "Прятки". Фото: телеканал СТС

Надежда рассказала Teleprogramma.org, боялась ли она прятаться в темных заброшенных зданиях в шоу "Прятки". Что помогало ей преодолевать страх? Также Надежда Сысоева вспомнила о своем участии в шоу "Мастер игры" и раскрыла, какой мужчина ей нужен.

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31 августа на телеканале СТС стартует второй сезон шоу "Прятки". В каждой серии проекта участники шоу выбирают какое-то необычное место, чтобы спрятаться. И задача ведущего Дмитрия Журавлева — после захода солнца за час найти всех игроков.

Одной из участниц шоу стала юмористка и актриса Надежда Сысоева. В интервью Teleprogramma.org она рассказала о преодолении страха в шоу "Прятки", своем отношении к мистике, роли темной в "Мастере игры" и личной жизни.

"Когда меня "находили", всегда устраивала настоящую драму!"

— Вы принимаете участие в шоу "Прятки". Почему согласились на такой эксперимент?

— Прятки — это шанс вернуться в детство, только с адреналином и взрослыми вызовами! Я обожаю формат, который сочетает интуицию, физическую подготовку и стратегию.

А когда продюсеры сказали, что искать нас будет Дима Журавлев, я сразу согласилась

— Вы неоднократно участвуете в реалити. Не устали от них?

— Совсем нет — если мне предложат интересный проект, где есть вызов и возможность показать себя с другой стороны, я соглашусь.

— Играли ли вы в детстве в прятки? Где обычно прятались?

— Конечно, играли! Благодаря своему телосложению и гибкости прятаться у меня всегда очень хорошо получалось. А когда меня находили, всегда устраивала настоящую драму!

— Среди локаций — отель‑призрак, заброшенная крепость, металлургический завод и т.д. Было страшно?

— Да, немного страх проскальзывал. Особенно в темных заброшенных зданиях после захода солнца. Но это и про "Прятки" — смешивать страх и азарт.

Я просто делала вдох — и говорила себе: "Надя, ты в игре. Здесь и сейчас".

"Перед съемками "Мастера игры" я видела сон, который потом точно повторился в игре"

— Верите ли вы в мистику? Боитесь ли привидений, домовых? Может, домовой живет у вас дома?

— Я не скептик, но и не приверженец мистики. Забавляюсь этими историями, но отношусь с долей здорового юмора.

Домового, по-моему, нет. Но если живет, пусть будет в хорошем настроении и охраняет дом!

Надежда Сысоева с Дмитрием Журавлевым. Фото: телеканал СТС

— Происходило ли в вашей жизни что-то мистическое? Вещие сны?

— Иногда снятся яркие сны, которые потом удивительно сбываются. Было и в проекте — перед съемками "Мастера игры" я видела сон, который потом точно повторился в игре.

От такого мурашки — кажется, что есть что‑то сверх нашего понимания.

— С кем из участников "Пряток" подружились, а с кем — не очень?

— Подружилась с Анной Покров и Ваней Дмитриенко — они такие же азартные и честные, как я. А с тем, кто настроен только на победу любой ценой, общение складывается сложнее… Но в рамках игры — позволительно.

— Что было самым тяжелым, помимо того, чтобы хорошо спрятаться?

— Холод и постоянное напряжение нервов. Когда ты ждешь, затаившись, в полной темноте — это психологически выматывает.

Плюс адаптация к незнакомым местам и отсутствие привычного комфорта.

"Быть темной — это не просто маска, это полное пересоздание себя"

— Поговорим о "Мастере игры". Сложно ли было после превращения в темную вести себя так, чтобы вас не разоблачили?

— О, да! Быть темной — это не просто маска, это полное пересоздание себя. Импровизировать, манипулировать, держать эмоции под контролем, не выдавать себя — требовало полного погружения. Но это был волнующий вызов.

— Пока вы были светлой, боялись ли вы ночей, когда "можно не проснуться"?

— Честно скажу: нет. Я была уверена, что меня не убьют ночью, это было бы слишком скучно для моего яркого персонажа.

— Общаетесь ли сейчас с Евгением Ершовым и другими участниками?

— Да, с Женей и его девушкой Аней мы на связи, с Денисом Власенко, конечно, c Самантой, с Наташей Рудовой с Камилей, с Мариам я стараюсь устраивать совместные просмотры эфиров.

С другими участниками общение периодически всплывает — иногда ты понимаешь, кого хочется оставить в жизни, а кому просто пожать руку в конце проекта.

Надежда Сысоева с коллегами по шоу "Прятки". Фото: телеканал СТС

"Сейчас у меня — период внутреннего роста, духовной работы и путешествий с друзьями"

— В одном из выпусков заметили вашу симпатию к Юрию Колокольникову. С чего все началось? Удалось ли пообщаться вне игры?

— Мы были знакомы с Юрой, ранее виделись на разных кинофестивалях. И я с самого начала чувствовала в нем глубокого, талантливого, интеллигентного человека.

После съемок мы тепло общались. Он меня поддержал в этом сложном эксперименте, одним словом — профессионал.

— Были ли у вас кумиры — актеры, музыканты?

— Меня всегда вдохновляла Фаина Раневская и ее острый юмор. Из зарубежных — я очень рада за Дженнифер Кулидж ("Белый лотос") за ее вторую волну успеха, самоиронию к этому.

— Что у вас сейчас происходит в личной жизни? Какой мужчина вам нужен рядом?

— Сейчас у меня — период внутреннего роста, духовной работы и путешествий с друзьями. Хочется встретить рядом мужчину, который будет моим партнером — добрым, спокойным, смелым и с похожим чувством юмора.

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