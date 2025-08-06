Надежда Сысоева: "Я просто делала вдох — и говорила себе: "Надя, ты в игре. Здесь и сейчас"

31 августа на телеканале СТС стартует второй сезон шоу "Прятки". В каждой серии проекта участники шоу выбирают какое-то необычное место, чтобы спрятаться. И задача ведущего Дмитрия Журавлева — после захода солнца за час найти всех игроков.

Одной из участниц шоу стала юмористка и актриса Надежда Сысоева. В интервью Teleprogramma.org она рассказала о преодолении страха в шоу "Прятки", своем отношении к мистике, роли темной в "Мастере игры" и личной жизни.

"Когда меня "находили", всегда устраивала настоящую драму!"

— Вы принимаете участие в шоу "Прятки". Почему согласились на такой эксперимент?

— Прятки — это шанс вернуться в детство, только с адреналином и взрослыми вызовами! Я обожаю формат, который сочетает интуицию, физическую подготовку и стратегию.

А когда продюсеры сказали, что искать нас будет Дима Журавлев, я сразу согласилась

— Вы неоднократно участвуете в реалити. Не устали от них?

— Совсем нет — если мне предложат интересный проект, где есть вызов и возможность показать себя с другой стороны, я соглашусь.

— Играли ли вы в детстве в прятки? Где обычно прятались?

— Конечно, играли! Благодаря своему телосложению и гибкости прятаться у меня всегда очень хорошо получалось. А когда меня находили, всегда устраивала настоящую драму!

— Среди локаций — отель‑призрак, заброшенная крепость, металлургический завод и т.д. Было страшно?

— Да, немного страх проскальзывал. Особенно в темных заброшенных зданиях после захода солнца. Но это и про "Прятки" — смешивать страх и азарт.

Я просто делала вдох — и говорила себе: "Надя, ты в игре. Здесь и сейчас".

"Перед съемками "Мастера игры" я видела сон, который потом точно повторился в игре"

— Верите ли вы в мистику? Боитесь ли привидений, домовых? Может, домовой живет у вас дома?

— Я не скептик, но и не приверженец мистики. Забавляюсь этими историями, но отношусь с долей здорового юмора.

Домового, по-моему, нет. Но если живет, пусть будет в хорошем настроении и охраняет дом!