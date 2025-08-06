Надежда Сысоева: "Я просто делала вдох — и говорила себе: "Надя, ты в игре. Здесь и сейчас"

31 августа на телеканале СТС стартует второй сезон шоу "Прятки". В каждой серии проекта участники шоу выбирают какое-то необычное место, чтобы спрятаться. И задача ведущего Дмитрия Журавлева — после захода солнца за час найти всех игроков.
Одной из участниц шоу стала юмористка и актриса Надежда Сысоева. В интервью Teleprogramma.org она рассказала о преодолении страха в шоу "Прятки", своем отношении к мистике, роли темной в "Мастере игры" и личной жизни.
"Когда меня "находили", всегда устраивала настоящую драму!"
— Вы принимаете участие в шоу "Прятки". Почему согласились на такой эксперимент?
— Прятки — это шанс вернуться в детство, только с адреналином и взрослыми вызовами! Я обожаю формат, который сочетает интуицию, физическую подготовку и стратегию.
А когда продюсеры сказали, что искать нас будет Дима Журавлев, я сразу согласилась
— Вы неоднократно участвуете в реалити. Не устали от них?
— Совсем нет — если мне предложат интересный проект, где есть вызов и возможность показать себя с другой стороны, я соглашусь.
— Играли ли вы в детстве в прятки? Где обычно прятались?
— Конечно, играли! Благодаря своему телосложению и гибкости прятаться у меня всегда очень хорошо получалось. А когда меня находили, всегда устраивала настоящую драму!
— Среди локаций — отель‑призрак, заброшенная крепость, металлургический завод и т.д. Было страшно?
— Да, немного страх проскальзывал. Особенно в темных заброшенных зданиях после захода солнца. Но это и про "Прятки" — смешивать страх и азарт.
Я просто делала вдох — и говорила себе: "Надя, ты в игре. Здесь и сейчас".
"Перед съемками "Мастера игры" я видела сон, который потом точно повторился в игре"
— Верите ли вы в мистику? Боитесь ли привидений, домовых? Может, домовой живет у вас дома?
— Я не скептик, но и не приверженец мистики. Забавляюсь этими историями, но отношусь с долей здорового юмора.
Домового, по-моему, нет. Но если живет, пусть будет в хорошем настроении и охраняет дом!
Надежда Сысоева с Дмитрием Журавлевым. Фото: телеканал СТС
— Происходило ли в вашей жизни что-то мистическое? Вещие сны?
— Иногда снятся яркие сны, которые потом удивительно сбываются. Было и в проекте — перед съемками "Мастера игры" я видела сон, который потом точно повторился в игре.
От такого мурашки — кажется, что есть что‑то сверх нашего понимания.
— С кем из участников "Пряток" подружились, а с кем — не очень?
— Подружилась с Анной Покров и Ваней Дмитриенко — они такие же азартные и честные, как я. А с тем, кто настроен только на победу любой ценой, общение складывается сложнее… Но в рамках игры — позволительно.
— Что было самым тяжелым, помимо того, чтобы хорошо спрятаться?
— Холод и постоянное напряжение нервов. Когда ты ждешь, затаившись, в полной темноте — это психологически выматывает.
Плюс адаптация к незнакомым местам и отсутствие привычного комфорта.
"Быть темной — это не просто маска, это полное пересоздание себя"
— Поговорим о "Мастере игры". Сложно ли было после превращения в темную вести себя так, чтобы вас не разоблачили?
— О, да! Быть темной — это не просто маска, это полное пересоздание себя. Импровизировать, манипулировать, держать эмоции под контролем, не выдавать себя — требовало полного погружения. Но это был волнующий вызов.
— Пока вы были светлой, боялись ли вы ночей, когда "можно не проснуться"?
— Честно скажу: нет. Я была уверена, что меня не убьют ночью, это было бы слишком скучно для моего яркого персонажа.
— Общаетесь ли сейчас с Евгением Ершовым и другими участниками?
— Да, с Женей и его девушкой Аней мы на связи, с Денисом Власенко, конечно, c Самантой, с Наташей Рудовой с Камилей, с Мариам я стараюсь устраивать совместные просмотры эфиров.
С другими участниками общение периодически всплывает — иногда ты понимаешь, кого хочется оставить в жизни, а кому просто пожать руку в конце проекта.
Надежда Сысоева с коллегами по шоу "Прятки". Фото: телеканал СТС
"Сейчас у меня — период внутреннего роста, духовной работы и путешествий с друзьями"
— В одном из выпусков заметили вашу симпатию к Юрию Колокольникову. С чего все началось? Удалось ли пообщаться вне игры?
— Мы были знакомы с Юрой, ранее виделись на разных кинофестивалях. И я с самого начала чувствовала в нем глубокого, талантливого, интеллигентного человека.
После съемок мы тепло общались. Он меня поддержал в этом сложном эксперименте, одним словом — профессионал.
— Были ли у вас кумиры — актеры, музыканты?
— Меня всегда вдохновляла Фаина Раневская и ее острый юмор. Из зарубежных — я очень рада за Дженнифер Кулидж ("Белый лотос") за ее вторую волну успеха, самоиронию к этому.
— Что у вас сейчас происходит в личной жизни? Какой мужчина вам нужен рядом?
— Сейчас у меня — период внутреннего роста, духовной работы и путешествий с друзьями. Хочется встретить рядом мужчину, который будет моим партнером — добрым, спокойным, смелым и с похожим чувством юмора.