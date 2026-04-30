Сын ушедшего Алексея Пиманова обратился к отцу: «Насколько я смог — все организовал»

23 апреля вследствие острого инфаркта ушел из жизни Алексей Пиманов — многолетний ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале и руководитель медиахолдинга «Красная звезда».

Спустя несколько дней состоялось прощание с известным тележурналистом на Троекуровском кладбище.

После траурной церемонии один из сыновей Алексея Викторовича, 37-летний Артем, опубликовал в социальных сетях трогательное послание ушедшему отцу.

«Папа. Я тебя люблю безумно. Насколько я смог — все организовал. В какой-то момент уже не смог даже стоять на ногах. Спасибо всем, кто подошел. Я сильный, но не в этот день.

Во время прощания кто-то мне сказал, что мы закончим все твои дела. Мы не закончим, мы продолжим. Прощай и прости», — написал 37-летний Артем в личном блоге.