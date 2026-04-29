Стало известно имя дочери Алексея Пиманова и Ольги Погодиной

Стало известно имя дочери телеведущего и режиссера Алексея Пиманова и его жены Ольги Погодиной. Как оказалось, девочку зовут Зоя. Она родилась 31 августа 2023 года.

Когда раскрылась тайна Алексея Пиманова и Ольги Погодиной

Существование малышки тщательно скрывали. О ее рождении знали только представители самого близкого круга звездной пары.

Тайна раскрылась, когда Ольга Погодина обратилась к ушедшему мужу во время церемонии прощания с ним.

«Очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя,и ты ее любишь.

Для меня ты никуда не уйдешь, мой любимый и единственный родной человечек», - сказала Ольга Погодина.

Как зародились их отношения

Напомним, Ольга и Алексей тайно поженились в 2013 году. Считалось, что у пары так и не появилось детей. А Алексей Пиманов признавался, что Ольга Погодина ладит с его старшими сыновьями даже лучше, чем он сам.

Ради Ольги Алексей оставил свою вторую жену – телеведущую Валентину Пиманову. Хотя в одном из интервью признавался, что в детстве видел Валентину во сне.