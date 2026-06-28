Сын Добровольской бросил учебу в Словакии, чтобы быть рядом с умирающей матерью

Ян учился в Словакии на факультете социально-экономических наук в одном из университетов. Однако, узнав о страшном диагнозе матери, он сдал документы в деканат и вернулся в Москву.

По словам Яна, сначала казалось, что болезнь можно победить. Он несколько раз навещал мать во время каникул, но каждый раз замечал, что она меняется — и внешне, и эмоционально. В какой-то момент он осознал, что за годы учебы и службы в армии видел мать реже, чем хотел бы.

Он принял решение остаться в Москве до самого конца. Последние месяцы жизни Евгении Добровольской Ян провел рядом с ней.

«Я сделал этот выбор, все последние месяцы я был с ней до конца», — признался он в эфире.

Евгения Добровольская ушла из жизни в январе 2025 года на 61-м году жизни. Актриса, известная по ролям в фильмах «Родня», «Благословите женщину» и сериале «Ментовские войны», более 20 лет боролась с раком.

О тяжелой болезни она не рассказывала публике, однако в октябре 2024-го все же сообщила поклонникам о своей борьбе. Диагноз «рак желудка» ей поставили только в 2024 году.

Смерть матери стала для Яна сильным ударом. Он признался, что после ухода Евгении впал в депрессию и на время отстранился от общения со своим отцом, актером Ярославом Бойко. Сейчас Ян, по его словам, поддерживает теплые отношения со всеми родственниками.

Ян Добровольский родился в 2002 году в отношениях Добровольской и Ярослава Бойко, но актер не стал уходить из семьи, хотя признал сына. Мальчик носит фамилию матери. Он пошел по стопам родителей — окончил ГИТИС и играет в театре.