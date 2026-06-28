Сын Евгении Добровольской впервые рассказал о жизни после ее смерти

Молодой человек стал гостем программы «Звезды сошлись» на НТВ, где рассказал, как известие о страшном диагнозе перевернуло его жизнь.

Слова Яна, в которых он вспоминает предсмертные слова матери, прозвучали особенно пронзительно. С дрожью в голосе он признался, что узнал о болезни мамы, когда учился в Словакии. Евгения Добровольская, у которой диагностировали рак желудка, только начинала лечение, и поначалу казалось, что все еще можно исправить. Однако болезнь прогрессировала стремительно.

Молодой человек рассказал, что, живя за границей, стал замечать изменения в матери по видеозвонкам:

«Уже по видео я понимал, что человек меняется — и в лице, и в поведении».

Тогда он бросил учебу в словацком университете и вернулся в Москву, чтобы быть рядом.

Ян подчеркнул, что мама всегда вкладывала огромные силы в образование детей, и он не стал исключением. При этом разговоров об отце, актере Ярославе Бойко, он старался избегать.

Единственное, что Ян упомянул, — это то, что отец оказывал поддержку во время учебы, и оба родителя всегда были для него примером трудоголизма. После смерти матери молодой человек ушел в себя и на время отстранился от семьи, чтобы справиться с депрессией.

Особенно трогательно прозвучал рассказ Яна о последних разговорах с матерью. Он вспомнил, что незадолго до ее ухода спросил:

«Что мне делать? Как мне быть без тебя?». Евгения ответила ему фразой: «Время собирать камни».

Ян понял это так: нужно сохранить весь опыт и память о счастливых моментах внутри себя и жить дальше, помогая семье.

В январе 2025 года Евгении Добровольской не стало. Актриса скончалась на 61-м году жизни. Несмотря на то что ее роман с Ярославом Бойко был мимолетным, а сам актер состоял в браке, Евгения никогда не жалела о рождении сына.

Ян вырос и пошел по стопам родителей, начав актерскую карьеру. Сейчас, по его словам, он поддерживает теплые отношения со всеми родными.