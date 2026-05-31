Сын Децла признался, что его содержит девушка: «Это стыдно и позорно»

«Это стыдно и позорно, но она меня радует, наверное, даже больше, чем я ее», — признался Антоний, имея в виду свою девушку Диану.

Оказавшаяся в своеобразной ловушке наследник рэпера признается: стабильного заработка у него нет, и основным добытчиком в паре выступает его возлюбленная.

«Когда у меня есть деньги, конечно, я стараюсь закрыть все, что могу. Но я, к сожалению, сын музыканта и модели, поэтому у меня бабки — извините. Она, наверное, единственная, кто работает», — пояснил Антоний.

Диана трудится SMM-менеджером и дополнительно вяжет на продажу, чтобы увеличить доход. Именно она часто балует наследника рэп-звезды дорогими подарками. Не так давно она презентовала ему новый телефон и наушники.

Сын Децла пытается пробиться на сцену, однако пока это приносит лишь убытки. Антоний учится на журналиста в престижном московском вузе и проводит долгие часы в студии в попытках построить музыкальную карьеру.

«Сейчас мне приходится много пропускать из-за того, что по восемь часов на студии. Я вот сейчас работаю с психологом, к сожалению, это создает огромную финансовую дыру в моем кармане», — пожаловался он. Я просто нервный, агрессивный и злой иногда бываю».

Проблема усугубляется тем, что молодой человек находится в подвешенном состоянии между миром знаменитостей и реальной жизнью. С одной стороны, его фамилия и узнаваемость не позволяют устроиться на обычную работу, с другой — это пока не приносит стабильного дохода.

«Проблема в том, что я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, но достаточно известный, чтобы не работать там где-то в сервисе», — поделился Антоний.

Несмотря на все трудности, влюбленные живут вместе уже четыре года, и помогают им в этом родственники. Пара ютится в квартире бабушки — Ирины Толмацкой, матери Децла. Благодаря этому наследник рэпера может не переживать о крыше над головой, что позволяет ему сосредоточиться на самовыражении.

Единственным стабильным доходом Антония являются авторские отчисления от песен отца, которые составляют около 60 тысяч рублей в месяц. Эти деньги он полностью вкладывает в свое творчество.

«Когда деньги будут, хочу красиво это сделать. Было бы круто, такое небольшое путешествие», — мечтает Антоний о свадьбе с возлюбленной.

К слову, отношения с другими членами семьи у наследника складываются непросто: он признался, что давно не общается с матерью и дедушкой — известным продюсером Александром Толмацким, который отказывается помогать внуку.