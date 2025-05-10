Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце

88-летняя актриса Светлана Немоляева перенесла операцию по восстановлению сердечного ритма. Как сообщает телеграм-канал Mash , Светлане Немоляевой хирурги провели криобаллонную абляцию, чтобы устранить проблемные участки сердечно-сосудистой системы.

Состояние актрисы стабилизировали и уже через три дня отпустили из стационара домой. Светлане Немоляевой предписано наблюдаться у кардиолога.

На проблемы с сердцем Светлана Немоляева начала жаловаться примерно десять лет назад. Актрису мучили головокружения, одышка. У нее поднималось высокое давление, случались потери сознания.

Несмотря на ухудшившееся состояние в последние месяцы, Светлана Немоляева продолжала работать и выходить на сцену.

Светлана Немоляева уже почти четырнадцать лет вдова. С мужем, известным актером Александром Лазаревым, она прожила в браке больше пятидесяти лет. Их союз для многих является настоящим примером истинной любви и уважения. Светлана Немоляева в знак памяти о покойном муже до сих пор носит обручальное кольцо, которое Александр Лазарев надел ей на безымянный палец правой руки в марте 1960 года.