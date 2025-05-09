Суханкина восстановила единственное фото погибшего деда

В канун девятого мая экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина рассказала, что свято чтит память своих предков, а особенно, родного дедушки-фронтовика Василия Яковлевича Суханкина, которого не знала.

Он был призван на фронт в первые дни Великой Отечественной войны и погиб в августе 1941 года под Смоленском в своем первом же бою.

В семье долгие годы хранилась единственная фотокарточка Василия Суханкина, старенькая, потрепанная. Она была настоящей реликвией для отца Маргариты Суханкиной Анатолия Васильевича. За три года до смерти он попросил звездную дочь отреставрировать дорогой его сердцу снимок. И она моментально отозвалась.

«Умоляла мастеров в ателье быть предельно осторожными: это наша единственная память», — поделилась Маргарита Суханкина с MK.RU.

Певица добавила, что ее папа нашел имя своего отца на мемориале на Поклонной горе и был невероятно счастлив.