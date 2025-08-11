"Стороны используют СМИ для давления": озвучены перспективы развода Полины и Дмитрия Дибровых

Юрист Илона Гуськова оценила перспективы бракоразводного процесса Полины и Дмитрия Дибровых. По ее мнению, он может затянуться. И дело не в спорах сторон.

При чем тут публичность?

Специалист считает, что быстрого развода Дибровых ждать не стоит. Из-за того, что оба супруга — люди публичные, могут возникнуть нюансы. Илона Гуськова полагает, что медийность Полины и Дмитрия скажется на процессе.

"Медийность как фактор, публичность может усложнить процесс, если стороны используют СМИ для давления. Юридически это не влияет на решение суда, но может затянуть переговоры", — отметила Гуськова в беседе с MK.RU .

Что касается ранее озвученного намерения Дмитрия Диброва оставить трех сыновей у себя. Юрист уверена, что и суд, и адвокаты сторон будут действовать в интересах детей. И статус родителей здесь совершенно ни при чем.

Процесс запущен

В конце минувшей недели стало окончательно понятно, что развод Дибровых состоится. Интересы телеведущего Дмитрия Диброва в суде будет представлять звездный адвокат Александр Добровинский. Он сообщил, что уже общался с защитником со стороны Полины Дибровой.

Пока суд да дело, Полина Диброва с тремя сыновьями уехала на родину, в Ростов. Здесь они, вероятно, проведут оставшуюся часть каникул. На этой неделе также ожидается официальное заявление Дибровых о ситуации в семье.

Справка

Дмитрий и Полина Дибровы поженились в 2009 году. Полина моложе именитого мужа на тридцать лет. В их браке родилось трое сыновей.

Этот союз дал трещину. Пару недель назад стало известно, что Дибровы готовятся развестись.