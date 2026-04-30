Стас Пьеха разбил семью новой возлюбленной и бросил бывшую девушку

Новая избранница Стаса Пьехи, Полина Плеханова, оставила супруга, с которым воспитывала шестилетнего сына, ради отношений с 45-летним певцом. Эту информацию подтвердил бывший муж женщины Егор Романов в беседе с Super.ru.

Романов признался, что подал заявление на развод сразу после того, как узнал о романе жены с артистом.

Экс-муж новой девушки Стаса Пьехи: «Я не держу обид и зла»

«Эта тема не доставляет мне неприятностей, я не держу обид и зла, а напротив, даже благодарен. Сам бы я не решился разрушить семью», — отметил Егор.

По данным Super.ru, точная дата начала отношений Пьехи с его помощницей неизвестна. Известно лишь, что Плеханова начала работать со Стасом в качестве стилиста весной 2025 года.

По информации инсайдеров, сейчас Полина проживает у Пьехи. Находясь в браке, она скрывала связь от мужа, а теперь ведет с ним имущественные споры и ограничивает его общение с ребенком.

«Приезжая домой, она удаляла переписку со Стасом. Муж узнал об их отношениях и подал на развод. Теперь она не дает ему видеться с ребенком и требует все его имущество», — рассказал изданию Super.ru инсайдер.

Бывшая возлюбленная Стаса Пьехи: «Истории красиво начинаются и некрасиво заканчиваются»

Также появились сведения о бывшей девушке Пьехи — Анастасии Моисеенко. Она прокомментировала расставание с артистом словами: «У красивых историй красивое начало и некрасивое завершение». Вдаваться в подробности их отношений девушка не стала.

А что вы думаете об этой истории? Делитесь в комментариях!