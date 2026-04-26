Стас Пьеха встречается со стилистом на 14 лет младше

Личная жизнь Стаса Пьехи снова привлекла внимание прессы. Как сообщает программа «Ты не поверишь!» на канале НТВ, артист закрутил новый роман.

Его избранницей стала стилист Полина Плеханова.

Что известно о новой пассии Стаса Пьехи

Официально пара еще не объявляла о своих отношениях. Но в кулуарах говорят, что влюбленные неразлучны. Певец сопровождает девушку в примерочные, оценивает ее наряды, не пропускает ни одного ее поста и осыпает цветами.

Полина младше Стаса на 14 лет. Она родилась и выросла в Ярославле, успела поработать школьной учительницей и даже попасть в список самых красивых педагогов города. Сейчас она стилист и воспитывает шестилетнего сына от первого брака.

Что известно о прошлой личной жизни певца

У Пьехи тоже есть ребенок — 11-летний Петр от модели Наталии Горчаковой. После развода сын остался с матерью.

Певцу очень хочется видеть мальчика чаще. Однако бывшая жена не собирается переезжать в Москву, а сам артист не может надолго покидать столицу.

Поэтому отец и сын общаются в основном по видеозвонкам, хотя Пьеха полностью обеспечивает семью финансово.

Также некоторое время Стас Пьеха встречался с актрисой Никой Здорик, известной по сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь».

