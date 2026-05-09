Никита Пресняков даст концерт в США 9 мая

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков перепробовал множество вариантов в США, чтобы поддерживать уровень жизни, привычный ему на родине. Пока усилия не приносят желаемого результата. Артист провел немало экспериментов и пришел к выводу: его собственные композиции не вызывают интереса у публики, а вот хиты советской и российской эстрады по‑прежнему находят отклик у русскоязычных слушателей разных поколений в Америке.

Концерт «Ночь хитов нулевых!»

Как сообщает kp.ru, Никита Пресняков собрал коллектив и готовится к выступлению 9 мая с программой «Ночь хитов нулевых!». В репертуаре — композиции, которые были популярны на российских дискотеках в 2000‑х. Зрители услышат кавер‑версии песен, в том числе треков группы «Uma2rman», Жанны Агузаровой, а также произведений отца, бабушки и дедушки артиста. В программе прозвучат и несколько англоязычных композиций. Название музыкального коллектива Преснякова переводится как «гармоничный».

Стоимость билета на концерт — 60 долларов (4 477 рублей). Гонорар за мероприятие оценивается примерно в 15 тысяч долларов (1 млн 114 тысяч рублей), однако из этой суммы нужно покрыть расходы: оплатить аренду площадки и вознаграждение всем участникам группы (всего в коллективе четыре музыканта).

Источники дохода Никиты Преснякова в США

Еще один способ заработка для представителя известной семьи — съемки музыкальных и рекламных роликов. Однако заказов у Никиты Преснякова немного из‑за высокой конкуренции. Он сочиняет музыку для кино в России, но после его отъезда количество предложений резко сократилось.

В итоге артист вынужден искать способы обеспечить себя — и пока наиболее перспективным оказался путь исполнения чужих хитов, рассчитанный на пробуждение ностальгических чувств у аудитории. При этом к утру 9 мая остается немало непроданных билетов. Вероятно, программа «Ночь песен Победы!» в честь великого праздника привлекла бы больше зрителей.

Жизнь Никиты Преснякова в США

У Аллы Пугачевой четверо внуков. Никита Пресняков, старший сын Кристины Орбакайте, — любимчик Аллы Борисовны. Бабушка постаралась обеспечить его всем необходимым: подарила загородный дом в Подмосковье и квартиру в центре Москвы.

Однако осенью 2022 года Никита покинул столицу: оставил театральные постановки, концерты и прочие проекты, которые обеспечивали стабильный доход. Он отправился в США вместе с супругой Аленой Красновой. Спустя 8 лет брака пара развелась — Алена привыкла к комфорту, которого не получилось обеспечить на новом месте, и вернулась домой. Детей в семье не появилось.

В Америке Пресняков получил грин‑карту (ЕВ 1), дающую право на трудоустройство. Еще в 2004 году Алла Борисовна оплатила обучение внука в Нью‑Йоркской киноакадемии — он осваивал профессию режиссера. После учебы Никита вернулся в Россию, а теперь заново выстраивает жизнь за границей. Он пытается продать недвижимость в Подмосковье, чтобы приобрести жилье в США, но пока безуспешно.

Сейчас артист проживает в Лос‑Анджелесе — он сожительствует с моделью и видеографом Кариной Филимоновой, у которой есть маленький ребенок от предыдущих отношений. Пара обосновалась в арендованном доме.

Кристина Орбакайте с мужем и дочерью тоже осели в США: они давно приобрели недвижимость в Нью‑Йорке и апартаменты в Майами. Алла Пугачева на данный момент находится на Кипре, но рассматривает Америку как потенциальное место для переезда. Финансовая поддержка со стороны бабушки стала менее регулярной — из‑за кочевого образа жизни доходы в ее семье сократились.