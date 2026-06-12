«Стал не ее»: подруга Чурсиной заявила, что она заболела из-за скандала в театре

Близкая подруга ныне покойной актрисы Людмилы Чурсиной Юлия Пенкина считает, что состояние звезды отечественного кино могло усугубиться на фоне громкого скандала. Чурсина встала на защиту артистов, которые были уволены худруком Театра Армии Лазаревым.

Юлия Пенкина заявила, что Чурсина искренне любила свой театр, но со временем осознала: он перестал быть «ее». Пенкина считает, что ухудшение здоровья Людмилы Алексеевны могло быть связано именно с этими переменами — с тем, как изменилась атмосфера в коллективе.

«Она очень любила свой театр, но понимала, что сейчас это не ее театр. И может, думаю я теперь, она и заболела оттого, что театр стал не ее», — поделилась Юлия Пенкина с MK.RU .

Многие актеры Театра Армии убеждены: история с незаконным увольнением артистов если не стала прямой причиной болезни Людмилы Чурсиной, то заметно ускорила ее развитие. В тот непростой период Людмила Алексеевна первой встала на защиту коллег — в первую очередь молодых актеров, потерявших работу. Она записала видеообращение, которое быстро распространилось в социальных сетях; смелость артистки вызвала всеобщее восхищение.

Однако позже появилось другое видео с участием Чурсиной — оно разительно отличалось по тону: в нем актриса как будто ставила под сомнение собственные прежние слова и позицию. Учитывая прямолинейный характер Людмилы Алексеевны, окружающие были уверены: такое выступление могло быть результатом давления со стороны нового руководства театра.

Сама Чурсина на эту тему почти не говорила. Но, по словам подруги, было заметно, как глубоко она переживает случившееся. При этом актриса никогда не скрывала своих взглядов — например, она открыто высказала претензии новому художественному руководителю Лазареву.

«Она ничего не боялась, она новому худруку Лазареву в глаза сказала: «Что вы за мужик, если морально-этических норм не соблюдаете?» — рассказала Юлия Пенкина.

По словам очевидцев, конфликт возник после того, как худрук позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого режиссера‑женщины — той самой, которая ставила спектакль с участием Чурсиной.

Эта ситуация ярко показала принципиальность актрисы: она не побоялась открыто выступить против несправедливости, даже когда это могло иметь последствия для нее самой.

Людмилы Чурсиной не стало 10 июня, она скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием. Людмиле Чурсиной было 84 года. Прощание с актрисой состоялось 12 июня в Санкт-Петербурге.