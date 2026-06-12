Величественный собор, много белых роз и гвоздик: как проходит прощание с Людмилой Чурсиной

В атмосфере глубокой печали проходит церемония прощания с выдающейся актрисой Людмилой Алексеевной Чурсиной. Траурное мероприятие состоялось в величественном Спасо‑Преображенском соборе Санкт‑Петербурга, а последнее пристанище артистка обретет на Сестрорецком кладбище.

С самого рассвета люди стекаются к собору, чтобы проводить в последний путь любимую актрису. Среди пришедших — коллеги по цеху и преданные поклонники, не скрывающие скорби. Многие принесли белоснежные розы и гвоздики — цветы, которые особенно любила Людмила Алексеевна.

У входа в храм образовалась длинная очередь из тех, кто стремится отдать последнюю дань уважения звезде советского кинематографа. В стенах собора тихо звучит классическая музыка, создавая особую атмосферу светлой печали. Возле портрета актрисы высятся корзины и венки — настоящее море цветов, словно символ всеобщей любви и признательности.

В разговорах собравшихся звучат воспоминания не только о блистательных ролях Людмилы Алексеевны, но и о ее душевных качествах: утонченной интеллигентности, природной скромности и той неповторимой красоте, что шла изнутри.

В соборе собралось несколько десятков человек, среди которых — представители петербургского комитета по культуре. Венки от ведущих театров Северной столицы стали знаком глубокого уважения к таланту актрисы. Как сообщает KP.RU, выделяется самый большой венок — от президента Владимира Путина.

Среди присутствующих также замечены телеведущий Александр Малич и актер Николай Буров — их лица выражают искреннюю скорбь.

«Петербург она считала родным городом, и мы будем к ней ходить, возлагать цветы, потому что она всегда была рядом. Это было ее желание, чтобы ее похоронили в Петербурге и чтобы это случилось без почестей», — сказала на прощании директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова.

Особенно проникновенно сегодня звучат рассказы о жизненном пути актрисы. Людмила Чурсина трижды вступала в брак, но не имела собственных детей. В беседах с журналистами она не раз подчеркивала, что ни о чем не жалеет и принимает судьбу со смирением и мудростью. Настоящей семьей для нее стали племянники — им она дарила тепло, внимание и заботу, щедро делясь душевными силами.

Первый брак с Владимиром Фетиным продлился 17 лет, второй — с Владимиром Залитисом — всего два года. Союз с Игорем Андроповым, продлившийся несколько лет, был омрачен серьезными испытаниями, оставившими глубокий след в душе актрисы.

Каждый, кто пришел сегодня проститься с Людмилой Алексеевной, унесет в сердце память о ней — как о великой артистке и удивительном человеке, чье творчество и человечность навсегда останутся в истории и в сердцах зрителей.

Людмила Чурсина скончалась 10 июня, ей было 84 года. Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Диагноз Чурсиной поставили в сентябре прошлого года.