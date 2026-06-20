Сожительница Тимати осталась без няни и перестала выходить на связь

Девушка, которая редко появляется в публичном поле, перестала вести соцсети и столкнулась с бытовыми трудностями. В своем микроблоге она сообщила, что осталась без няни для дочери и просит у подписчиков понять ее.

Валентина, которая родила дочь от Тимати в 2025 году, написала, что у нее не осталось помощников по дому. По ее словам, это стало причиной того, что она перестала выкладывать контент в соцсетях.

«У нас изменились обстоятельства, ушла няня. Мне пока сложно справляться одной, поэтому я пропала из соцсетей. Извините», — написала Иванова.

Однако подписчики отреагировали на сообщение не так, как она, возможно, ожидала. Многие заявили, что не заметили ее отсутствия, так как она и раньше появлялась в сети редко.

«Валентина, не извиняйтесь! Вам совершенно не о чем беспокоиться. Невозможно потерять то, чего не было», — написал один из пользователей.

Другие подписчики также согласились, что модель изначально не была активным блогером, поэтому ее исчезновение не стало заметным событием.

Валентина Иванова — уроженка Сыктывкара, начинавшая как художница комиксов, а затем ставшая моделью. Она привлекла внимание публики после того, как в 2022 году начались ее отношения с рэпером Тимати. Пара долгое время не афишировала роман, но в августе 2025 года у них родилась общая дочь Эмма.

Сама Валентина ведет достаточно закрытый образ жизни. Она редко делится личными подробностями и почти не появляется на светских мероприятиях. Ее страница в соцсетях насчитывает около 200 тысяч подписчиков, но контент она публикует нерегулярно.

Рэпер, у которого уже есть двое детей от предыдущих отношений (дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой), в этом году впервые стал отцом в третий раз. По словам близких к паре источников, Тимати активно участвует в жизни дочери и обеспечивает Валентину и ребенка.