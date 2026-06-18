Соседка по палате рассказала о последних днях Плетневой: «Я испугалась»

Киселева рассказала, что в последние дни актриса не жаловалась и не позволяла себе слабости. Плетнева верила, что все наладится, и старалась думать о хорошем.

«В последние дни она не плакала. Не было слез уже. Она начинала думать о том, что все наладится, все будет хорошо. Но она была сильно похудевшей. Я прежде ее не видела, но если смотреть по фотографиям, то я, конечно, испугалась», — поделилась Елизавета.

Несмотря на тяжелое состояние, актриса сохраняла аппетит и просила приносить любимые продукты. Единственное, что ее огорчало, — невозможность работать, как раньше.

Каждый день актрису навещала дочь Алена. Родные и коллеги помогали Плетневой, а брат и актер Кисляк также приходили в больницу.

«Алена каждый раз приходила к маме, помогала, сидела с ней. Держалась как огурчик такой крепенький, не плакала. Брат приходил, актера Кисляка два раза видела», — добавила соседка.

Соседка также отметила, что у Плетневой сохранялось желание жить. Она вела себя доброжелательно и спокойно, несмотря на болезнь.

Татьяна Плетнева скончалась на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Актриса известна зрителям по ролям в сериалах «Склифосовский», «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны».