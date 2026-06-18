Подруга скончавшейся от рака Плетневой на прощании: «Скрывала до последнего»

На гражданскую панихиду в ритуальный зал морга ГКБ № 36 имени Иноземцева пришли десятки человек, среди которых были коллеги, друзья и поклонники ее таланта.

Продюсер Кира Смитт, работавшая с Плетневой до последних дней, не могла сдержать слез, вспоминая актрису. По ее словам, Татьяна всегда оставалась оптимисткой, несмотря на тяжелый диагноз.

«Она болела… Несмотря на это, она была красавицей. Она у меня заслужила народный "Оскар"! Таня была очень потрясающим человеком, она нашла свою любовь, вырастила прекрасную дочь. Она была очень счастливым и позитивным человеком, выглядела всегда прекрасно в любом весе. До последней минуты она боролась… Это мой котенок, которым я очень горжусь. Мы хотели подавать на заслуженную артистку, ей бы дали это звание, ведь у нее столько наград, столько благодарностей. Мне даже странно сейчас говорить, что ее больше нет. Очень-очень люблю ее!» — поделилась Смитт.

Актриса скрывала свою болезнь от большинства коллег. Режиссер Марат Никитин, близко общавшийся с Плетневой, признался, что не знал о ее недуге.

«Бросила фразу: "Что-то я подустала". Я говорю: "Ну, отдохни. Сделай паузу. Все-таки 180 ролей…"» — вспомнил он.

Татьяна Плетнева известна по ролям в сериалах «Склифосовский», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», а также по фильмам «О чем говорят мужчины» и «Елки». Всего в ее фильмографии более 180 работ.

Коллеги отметили, что даже при плотном графике съемок актриса никогда не опаздывала и всегда ответственно подходила к работе. Продюсер Смитт добавила, что планировала подать документы на присвоение Плетневой звания заслуженной артистки России.

«У нее столько наград, столько благодарностей», — пояснила она.

Татьяна Плетнева родилась 25 ноября 1969 года. Она окончила ГИТИС. В кино дебютировала в 1990-х годах, но настоящая популярность пришла к ней в 2000-е благодаря эпизодическим ролям в популярных сериалах.

О своем диагнозе — рак печени — актриса узнала несколько лет назад. Она проходила курсы химиотерапии, но продолжала сниматься практически до последнего.