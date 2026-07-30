Собчак: «А сперма Дурова будет считаться спящей террористической ячейкой?»

В своем Telegram-канале она задалась ироничным вопросом о возможных последствиях этого решения.

«А сперма Дурова в клиниках будет считаться спящей террористической ячейкой? Мне так, для понимания», — написала Собчак.

Напомним, что 30 июля 2026 года Росфинмониторинг включил основателя Telegram Павла Дурова в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Теперь любые переводы на его счета могут расцениваться как финансирование терроризма.

Ранее, 24 августа 2024 года, Дуров был задержан во Франции после прилёта в аэропорт Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям, включая отказ от сотрудничества с властями и пособничество незаконным операциям через Telegram.

В марте 2025 года суд разрешил ему покинуть Францию под залог в пять миллионов евро. В начале июля 2026 года бизнесмен вернулся в Дубай, где располагается штаб-квартира его компании.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.