Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов

Теперь любые денежные переводы на счета предпринимателя могут быть расценены как финансирование терроризма. Это решение означает, что все финансовые операции с участием Дурова находятся под особым контролем государства.

Напомним, что Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа 2024 года после прилета в аэропорт Ле-Бурже. Ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая отказ от сотрудничества с правоохранительными органами и пособничество незаконным операциям через мессенджер Telegram.

В марте 2025 года суд смягчил условия его освобождения, разрешив покидать Францию под залог в пять миллионов евро.

В начале июля 2026 года основатель Telegram вернулся в Дубай. В России его имя уже фигурировало в списке Роскомнадзора — организацию признавали виновной в отказе удалять запрещенную информацию.

В конце июня 2026 года Telegram был оштрафован на 12 миллионов рублей за отказ удалять призывы к массовым беспорядкам в России.

Нынешнее решение Росфинмониторинга стало логичным продолжением серии ограничений в отношении основателя Telegram и его мессенджера в России.