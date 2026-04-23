Лебедев вступился за Иванченко: «Мы помирились и даже чокнулись мизинчиками»

Дизайнер Лебедев признал, что скандальная ситуация была спровоцирована продюсерами. Он не держит зла на ведущую и считает произошедшее частью шоу.

"Олеся расплакалась прямо под камерами, таков, видимо, был замысел продюсеров. Это все понятная человеческая/актерская история", — написал дизайнер.

По его словам, после эфира в его сторону полетела волна критики, но его это не задело. А вот когда хейт обрушился на Иванченко, Лебедев не смолчал.

Дизайнер подчеркнул, что телеведущая — "ранимая девочка", которая не привыкла к такому уровню агрессии в сети. В отличие от него самого, у нее нет опыта борьбы с хейтерами.

"Потом все кинулись отменять меня, мне все равно. А потом кинулись оскорблять Олесю, и это уже не ок. Олеся — девочка ранимая, у нее нет 30-летнего опыта посылания в интернете", — заявил Лебедев.

"Прямо после съемок я подошел к ней, извинился по-настоящему и предложил мизинчик. Это самый искренний и нежный способ извиниться из известных мне. После мизинчика нет обид", — поделился дизайнер.

Лебедев призвал подписчиков прекратить травлю и проявить сострадание.

"Не смейте обижать девочку. Ей правда тяжело", — резюмировал он.

На прошлой неделе в сети появились фрагменты нового шоу, где Артемий Лебедев и Олеся Иванченко вступили в перепалку. Дизайнер посчитал несерьезным все то, чем занимается телеведущая. Напомним, в эфире проекта она раскладывает гороскоп.

После выхода программы пользователи разделились на два лагеря. Одни осуждали Лебедева за грубость, другие — поддерживали его. Сама Иванченко только плакала.м